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Hatay'da mezar tahribatı

Reyhanlı ilçesinde mezarlık ziyareti yapanlar, 100'e yakın mezarın ve çevresinin zarar gördüğünü gördü.

İHA | 15.08.2019 - 16:28..
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Reyhanlı ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'ndeki asri mezalığında daha önce yaşanmayan bir olay yaşandı.

Hatay'da mezar tahribatı

MEZARLIK ÇEVRESİNDE İNCELEME

Mezarlığı ziyaret edenler, çok sayıda mezara ve çevresine zarar verildiğini gördü. Durumun haber verilmesine üzerine olay yerine gelen polis ekipleri mezarlıkta inceleme yaptı.

Hatay'da mezar tahribatı

ÜZERLERİNE YAZILAR YAZDILAR

Yapılan incelemede 100 civarında mezarın tahrip edildiği ve bazılarının üzerine de çeşitli yazılar yazıldığı belirlendi. Bazı mezarların üzerinde, "Yakında geleceğiz. Biz İslam devletiyiz." şeklinde yazılar bulundu.

Hatay'da mezar tahribatı

KİŞİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Ekipler olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Hatay'da mezar tahribatı

Hatay'da mezar tahribatı

Hatay'da mezar tahribatı

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