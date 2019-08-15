Hatay'da mezar tahribatı

Reyhanlı ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'ndeki asri mezalığında daha önce yaşanmayan bir olay yaşandı.

MEZARLIK ÇEVRESİNDE İNCELEME

Mezarlığı ziyaret edenler, çok sayıda mezara ve çevresine zarar verildiğini gördü. Durumun haber verilmesine üzerine olay yerine gelen polis ekipleri mezarlıkta inceleme yaptı.

ÜZERLERİNE YAZILAR YAZDILAR

Yapılan incelemede 100 civarında mezarın tahrip edildiği ve bazılarının üzerine de çeşitli yazılar yazıldığı belirlendi. Bazı mezarların üzerinde, "Yakında geleceğiz. Biz İslam devletiyiz." şeklinde yazılar bulundu.

KİŞİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Ekipler olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.