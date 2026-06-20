Hatay'da nişanlısı tarafından öldürülen genç kız ve babası defnedildi
Defne ilçesinde nişanlısı tarafından öldürülen 30 yaşındaki Lamiya Azazi ile 65 yaşındaki babası Yusuf Azazi, kılınan cenaze namazının ardından yan yana kabirlerde defnedildi.
Hatay'ın Defne ilçesi Koçören Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte, korkunç bir olay yaşandı.
Yaklaşık 6 ay önce nişanlanan Lamiya Azazi (30) ve Üstün Ç. arasında anlaşmazlık yaşandı.
Yaşanan anlaşmazlık sonrası Lamiya Azazi, nişanlısından ayrılma kararı aldı.
NİŞANLISINI VE KAYINPEDERİNİ KATLETTİ
Geçtiğimiz gün gece saatlerinde şahıs, depremzede ailenin yaşadığı konteyneri bastı.
Damat, yanında bulunan tabancayla 30 yaşındaki nişanlısı Lamiya Azazi ve 65 yaşındaki babası Yusuf Azazi'yi vurdu.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, baba ve kızın hayatını kaybettiği belirledi.
BABA VE KIZI YAN YANA DEFNEDİLDİ
Baba ve kızının cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Nişanlısı tarafından öldürülen baba ve kız, Defne ilçesi Aknehir Mahalle Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından yan yana defnedildi.
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