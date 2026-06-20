Hatay'da nişanlısını ve kayınpederini öldürdü: Nişan görüntüleri ortaya çıktı

Hatay'ın Defne ilçesi Koçören Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte, korkunç bir saldırı yaşandı.

Yaklaşık 6 ay önce nişanlanan Lamiya Azazi (30) ve Üstün Ç. isimli şahıs arasında anlaşmazlık yaşandı.

TABANCA İLE KONTEYNERİ BASTI

Yaşanan anlaşmazlık sonrası Lamiya Azazi, nişanlısından ayrılma kararı aldı.

Ayrılma kararı sonrası damat, depremzede ailenin yaşadığı konteyneri bastı.

NİŞANLISINI VE KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRDÜ

Üstün Ç., yanında bulunan tabancayla nişanlısı Lamiya Azazi ve 65 yaşındaki babası Yusuf Azazi'yi vurarak öldürdü.

Olayın faali olan damat, mahkemece tutuklandı.

NİŞAN VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından ortaya Üstün Ç. ve vurarak öldürdüğü Lamiya'nın dans ettiği nişan videosu çıktı.

Görüntülerde; Lamiya ile katilinin dans ettiği ve baba Yusuf Azazi'nin o anları cep telefonuyla kaydettiği görüldü.

Genç kadının ölümünü getiren nişandan geriye kalan video, yürekleri burktu.

Ölen arkadaşı Lamiya'nın en son kendisiyle telefonda konuştuğunu ifade eden N.H., içeriye girdiğinde arkadaşı Lamiya'nın banyoda vurulduğunu ve dışarıda annesinin bağırdığını söyledi.

"LAMİYA'YI BANYODA VURMUŞTU, DURUMU ÇOK KÖTÜYDÜ"

Nişanlısı tarafından ölen Lamiya ile en son telefonda konuşan arkadaşı N.H., "Ben ölen Lamiya'nın samimi arkadaşıyım. Birkaç gün önce Lamiya'nın nişanlısı buraya geldi, Lamiya ise altınlarını adama verdi ve 'Seni istemiyorum' dedi. Lamiya sonra burada kalmadı, o gün arkadaşına gitmişti. Olay gününde akşam saat 8 gibi Lamiya beni aradı. 'Sen benim yanıma gel, bir şeyler konuşacağım' dedi ve ben de tamam dedim.

O esnada tartışma sesleri işittim ve sonra buraya geldim. Lamiya beni 2 dakika önce aramıştı ve kapıya doğru baktım. Lamiya'nın nişanlısı Üstün, Yusuf Amca'yı silahla vurmuş, kapının önündeydi. Hemen içeriye girdiğimde Lamiya'yı banyoda vurmuştu. Lamiya'nın durumu çok kötüydü ve dışarıda annesi bağırıyordu. Lamiya'nın nişanlısı kapıdayken kafasına silah dayayıp bekliyordu. Ambulans ekipleri geldi ama Lamiya'nın nişanlısı yüzünden müdahale edemediler.

O anda hiç kimse bir şey yapamadı. Lamiya'nın nişanlısı, öncelerinde Lamiya'yı sürekli seni öldüreceğim diye tehdit ediyordu. Ben de mesajlarını görüyordum ve sürekli tehdit mesajları gönderiyordu. Lamiya, 'Ben onunla konuşmak istemiyorum' diyerek nişanlısını engellemişti." dedi.

"ÖLMEDEN 2 DAKİKA ÖNCE BENİ ARADI, 'ÇOK ŞÜKÜR Kİ KURTULDUM' DEDİ"

Lamiya'nın ölmeden önce kendisini arayarak 'Çok şükür ondan kurtuldum' dediğini ifade eden arkadaşı, "Lamiya ölmeden 2 dakika önce beni aradı, 'Çok şükür ki kurtuldum' sözlerini söyledi. Ben konteynere geldiğimde sonra tartışma ve olaylar olmuş. Lamiya'nın nişanlısı nasıl buraya geldi kimse bilmiyor. Konteyner kentin arkasında gelmiş. Lamiya'nın nişanlısı silahla burada beklerken hiç kimse onların yanına geçemedi. Lamiya ve nişanlısı 7 ay önce nişanlandılar.

Lamiya'nın nişanlısı ilk başlarda böyle değildi ve iyiydi. Lamiya'nın nişanlısı, Ramazan Bayramı'ndan şimdiye kadar çok değişmişti. Kurban Bayramı'nda Lamiya, gelmesini istemedi ve her şeyi bitirdiği için izin vermedi. Nişanlısı da seninle konuşmamız gerekiyor diyordu. Lamiya ise 'Ben her şeyi bitirdim ve konuşacak bir şeyimiz yok' dedi. Lamiya'nın nişanlısı, 'Ya ben seni alacağım ya da ben seni öldüreceğim' dedi.

Biz de şaka yapıyor zannettik ve böyle bir şey yapmaz diye düşündük. Ben de inanmıyordum ama nişanlısı böyle bir şey yaptı. O gün 2 dakika önce Lamiya beni arayarak, 'Ondan kurtuldum, nişan veya başka bir şey kalmadı ve altınlarını da alıp gitti' dedi. Lamiya'nın annesi de çok kötü durumda." şeklinde konuştu.