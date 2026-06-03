Hatay'da otobanda angus paniği
Hatay’da otobana aniden çıkan angus, sürücülere zor anlar yaşattı. Refüjü aşarak yola fırlayan hayvan nedeniyle araçlar ani manevralarla kazayı önlerken, olayda maddi hasar meydana geldi.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Adana-Hatay otobanı Payas mevkiinde, refüjü aşan başıboş angus bir anda otoyola fırladı.
Seyir halindeki sürücüler, hayvanı son anda fark ederek ani manevralarla olası bir facianın önüne geçti.
SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI
Yola çıkan büyükbaş hayvan nedeniyle trafikte kısa süreli panik yaşandı. Bazı araçların ani fren yapması sonucu maddi hasar oluştu.
Sürücüler, yaşanan olay nedeniyle uzun süre tedirginlik yaşadı.
KAMERA KAYITLARINA YANSIDI
Angusun otobana çıktığı ve araçların kaçış manevraları yaptığı anlar, seyir halindeki bir başka aracın kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, hayvanın bir anda yola fırladığı ve araçların kontrolsüz şekilde şerit değiştirdiği anlar yer aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)