Hatay'da otobanda angus paniği

Adana-Hatay otobanı Payas mevkiinde, refüjü aşan başıboş angus bir anda otoyola fırladı.

Seyir halindeki sürücüler, hayvanı son anda fark ederek ani manevralarla olası bir facianın önüne geçti.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Yola çıkan büyükbaş hayvan nedeniyle trafikte kısa süreli panik yaşandı. Bazı araçların ani fren yapması sonucu maddi hasar oluştu.

Sürücüler, yaşanan olay nedeniyle uzun süre tedirginlik yaşadı.

KAMERA KAYITLARINA YANSIDI

Angusun otobana çıktığı ve araçların kaçış manevraları yaptığı anlar, seyir halindeki bir başka aracın kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, hayvanın bir anda yola fırladığı ve araçların kontrolsüz şekilde şerit değiştirdiği anlar yer aldı.