Hatay'da otomobilde gizlenmiş 80 silah parçası ele geçirildi

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılık ve silah ticaretine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Reyhanlı ilçesinde gerçekleştirilen denetimler sırasında şüpheli bir otomobil durduruldu. Tayfur Sökmen Stadı çevresinde yapılan uygulamada hareketlerinden şüphelenilen araç, detaylı aramaya alındı.

Ekiplerin araç üzerinde yaptığı incelemede, bagaj bölümünde ilk bakışta fark edilmesi güç olan özel bir gizleme düzeneği bulundu. Aramanın derinleştirilmesiyle birlikte zula olarak kullanılan bölmede çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

GİZLİ BÖLMEDEN 80 ADET SÜRGÜ TAKIMI ÇIKTI

Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu araçta saklanan 80 adet tabanca sürgü takımı bulundu. Ele geçirilen parçaların üzerinde lüks marka ibarelerinin yer aldığı ve namlu sistemlerini içerdiği öğrenildi.

Yetkililer, silah parçalarının yasa dışı yollarla taşındığı şüphesi üzerinde dururken, ele geçirilen malzemelerin kriminal incelemeye gönderildiği bildirildi. Sürgü takımlarının hangi amaçla taşındığı ve olası bağlantılarının araştırıldığı kaydedildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında araç sürücüsü olduğu belirlenen S.C. isimli şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde zanlının daha önce bir suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.