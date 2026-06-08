Hatay'da seraları uyuşturucu üssüne çevirdiler

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 6 Haziran tarihinde Samandağ ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Ekipler tarafından 3 ayrı ikamet ile bu evlerin bahçelerinde bulunan alanlarda detaylı arama gerçekleştirildi.

Yapılan incelemelerde, bazı seraların uyuşturucu madde üretimi amacıyla kullanıldığı tespit edildi. Operasyon sırasında çok sayıda uyuşturucu madde ve suç unsuru ele geçirildi.

SERALARDA HİNT KENEVİRİ BULUNDU

Aramalarda, toplam 121 kök Hint keneviri ile 55 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin bir kısmının işlenmeye hazır halde bulunduğu, bir kısmının ise yetiştirme aşamasında olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından ele geçirilen uyuşturucu maddelere incelenmek üzere el konulurken, seralarda yapılan üretimin boyutuna ilişkin detaylı araştırma başlatıldı.

SİLAH VE MÜHİMMAT DA BULUNDU

Operasyonda yalnızca uyuşturucu maddeler değil, çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi. Adreslerde yapılan aramalarda;

1 adet AK-47 piyade tüfeği,

1 adet pompalı tüfek,

2 adet AK-47 şarjörü,

192 adet AK-47 fişeği,

50 adet 9x19 milimetre parabellum fişeği,

43 adet 7.65 milimetre çapında fişek bulundu.

Ele geçirilen silah ve mühimmatın kriminal incelemeye gönderildiği öğrenildi.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA VE ZİYNET EŞYASINA EL KONULDU

Polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yüksek miktarda nakit para ve ziynet eşyası da bulundu.

Operasyonda;

5 bin 600 euro,

7 bin 300 dolar,

120 bin 400 Türk Lirası,

Yaklaşık 100 bin lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.

Ele geçirilen para ve değerli eşyalara soruşturma kapsamında el konuldu.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında O.C., C.C., G.C., Z.C., G.C. ve Ç.C. isimli 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Tutuklanan 6 kişi cezaevine gönderilirken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.