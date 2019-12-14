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Hatay'da silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı

İskenderun ilçesindeki alışveriş merkezinde çıkan tartışma, bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Olay sonrası 3 şahıs gözaltına alındı.

İHA | 14.12.2019 - 10:58..
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Hatay'ın, İskenderun ilçesinde bulunun bir alışveriş merkezinin içindeki kafede, iş yeri sahibi Alpay Uzuner ile kafeye gelen Abidin K. arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı

1 ÖLÜ 2 YARALI

Tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. İş yeri sahibi Alpay Uzuner ve çalışanı Muharrem Y. bıçakla, Abidin K. ise tabancayla yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıların bölgedeki hastanelere kaldırdı.

Alpay Uzuner, kaldırıldığı İskenderun Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Abidin K.'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hatay'da silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, olayla alakası olduğunu tespit ettiği, Veysel K, Can E. ve Furkan Y'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Hatay'da silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı

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