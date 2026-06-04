Hatay’da sulak alana 5 köpek bırakan 2 kişiye 540 bin TL para cezası

Hatay’da, göçmen kuşların uğrak yeri olan Samandağ ilçesindeki Milleyha Sulak Alanı’na B.Ş. ve C.A. tarafından 5 tane köpek bırakıldı.

Köpekleri bırakan kişilerin görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

KÖPEKLERİ BIRAKAN KİŞİLER TESPİT EDİLDİ

Görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesinin ardından Hatay Emniyet Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Milleyha Sulak Alanı’na 5 yavru köpek bırakan iki kişi tespit edildi.

540 BİN LİRA CEZA UYGULANDI

Tespit edilen iki kişiye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından köpek başına 108 bin TL olmak üzere toplam 540 bin TL idari para cezası uygulandı.