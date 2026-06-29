Hatay'da takside göçmen kaçakçılığı

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Türkiye'de taksi sorunu bitmiyor.

Özellikle İstanbul'da taksi bulmak zorlaşırken yurdun bazı yerlerinde ise taksiler, kaçakçılık için kullanılıyor.

Son olay Hatay'da oldu.

26 Haziran'da Antakya-Hassa yolu üzerinde yapılan takip sonucunda durdurulan Adana plakalı ticari taksi içerisinde arama yapıldı.

Yapılan aramada, Türkiye'de geçerli oturma izni bulunmadığı tespit edilen 7 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

TUTUKLANDILAR

Olaya ilişkin ticari taksiye öncülük eden araçtaki 2 şahısla birlikte toplam 3 organizatör, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

ARAÇ TRAFİKTEN MENEDİLDİ

Araç sürücülerine trafik kural ihlalleri nedeniyle toplam 200 bin TL idari para cezası uygulanırken, araçlar trafikten menedildi.

Yakalanan yabancı uyruklu göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.