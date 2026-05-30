Hatay'da tarım arazilerindeki hasar sular çekilince ortaya çıktı
Samandağ ilçesinde aşırı yağışlarla debisi artan Asi Nehri'nin taşmasıyla tarım arazileri ve seralar sular altında kaldı. Sel felaketinin ardından suların çekildiği tarım arazileri drone ile görüntülendi.
Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da 21 Mayıs tarihinde akşam saatlerinden itibaren şiddetli yağış etkili olmuştu.
Kentte caddeler göle dönerken, sel ve heyelan afeti yaşandı.
TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA KALDI
Aşırı yağışların etkili olduğu Samandağ ilçesindeki Yeşilada, Tekebaşı ve Çöğürlü Mahalleleri sular altında kaldı.
Aşırı yağışlarla debisi artan Asi Nehri, taşarak çevresindeki tarım arazilerini sular altında bıraktı.
HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, günler sonra sel sularının çekilmesiyle bölgedeki tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.
Sel felaketinde binlerce dönüm arazi sular altında kalırken günler sonra sel suların çekilmesiyle araziler havadan görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)