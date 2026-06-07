Hatay'da tostçu, dükkanını yangından kurtarmaya çalışırken yaralandı

Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Orhanlı Mahallesi'nde bulunan tostçuluk yapılan konteyner iş yerinde henüz kesin nedeni belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, konteyner yapının tamamını etkisi altına aldı. İş yerinden yükselen yoğun duman ve alevler çevredeki vatandaşların dikkatini çekerken, içeriden zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

İŞ YERİNİ KURTARMAK İSTERKEN YANDI

Yangını fark eden işletme sahibi, ekmek teknesini kurtarabilmek için ilk müdahaleyi kendisi yaptı. Ancak alevlerin hızla yayılması ve yaşanan patlama nedeniyle yüzünden ve ellerinden yaralandı.

Çevrede bulunan vatandaşlar ve komşu esnaflar da yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Ancak yangının kısa sürede tüm yapıyı sarması nedeniyle müdahaleler yetersiz kaldı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ FACİAYI ÖNLEDİ

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangına yoğun müdahalede bulundu. Ekiplerin çalışması sonucu alevler kontrol altına alınarak çevredeki diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Yangında ağır hasar alan konteyner iş yeri tamamen kullanılamaz hale gelirken, yaralanan esnaf sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

"10 DAKİKA İÇİNDE HER ŞEY KÜL OLDU"

Yangına tanıklık eden Dilara Toprak, yaşananların büyük bir şok etkisi yarattığını söyledi.

Yangının elektrik kaynaklı olabileceğini düşündüklerini belirten Toprak, işletme sahibinin alevlere müdahale ettiği sırada bir tüpün patladığını ifade etti. Konteyner yapıda kullanılan malzemelerin yanıcı özellik taşıması nedeniyle yangının çok hızlı yayıldığını anlatan Toprak, olayın dakikalar içerisinde kontrolden çıktığını dile getirdi.

Toprak, komşu esnafın yangın söndürme tüpleriyle büyük çaba gösterdiğini belirterek, erken müdahale sayesinde yangının çevredeki diğer dükkânlara sıçramasının önlendiğini söyledi.