Hatay'da traktörle yol kesip, kuyumcuya meydan dayağı atan kardeşlere 420 bin TL ceza
Kumlu ilçesinde husumetli oldukları kuyumcu kuzenlerinin yolunu traktörle kesip, meydan dayağı atan 2 kardeşe 420 bin TL idari para cezası uygulandı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, sürücünün ehliyetine de el konuldu.
İstanbul'da 25 yıl yaşadıktan sonra memleketi Hatay'a dönerek kuyumculuk yapmaya başlayan Ahmet Rüşvenli'nin, aracıyla seyir halindeyken husumetli olduğu kuzenleri tarafından yolu kesildi.
Kumlu ilçesinde yolu kesilen adamı, akrabaları demir sopalarla darbetti.
SALDIRI ANLARI KAMERADA
Saldırı sonrasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Rüşvenli'nin dişleri de kırıldı.
Korku dolu anlar ve aracın önünün traktörle kesildiği anlar, anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
2 SALDIRGANA 420 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
Kamu düzenini bozacak şekilde kavga amacıyla trafiğe çıkan şahıslar hakkında, polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Yapılan incelemeler sonucunda traktörden inerek kuyumcuya meydan dayağı atan 2 kişiye, 420 bin TL idari para cezası kesildi.
SÜRÜCÜNÜNN EHLİYETİNE DE EL KONULDU
Öte yandan, araç 60 gün süreyle trafikten menedilirken sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.
Yetkililer, trafik güvenliğini tehlikeye atan ve kamu huzurunu bozan davranışlara karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.