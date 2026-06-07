Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı

Hatay'da Samandağ ilçesinde polis ekiplerinin 3 ev ve bahçelerinde arama gerçekleştirdi.

UYUŞTURUCU VE SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Aramalarda 55 kilogram kubar esrar, 121 kök hint keneviri ile AK-47 piyade tüfeği, 1 pompalı tüfek, şarjör ve fişekler ile suçtan elde edildiği değerlendirilen döviz, Türk lirası ve ziynet eşyaları ele geçirildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheliler, tutuklandı.