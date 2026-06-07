Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı
Samandağ ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
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Hatay'da Samandağ ilçesinde polis ekiplerinin 3 ev ve bahçelerinde arama gerçekleştirdi.
UYUŞTURUCU VE SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ
Aramalarda 55 kilogram kubar esrar, 121 kök hint keneviri ile AK-47 piyade tüfeği, 1 pompalı tüfek, şarjör ve fişekler ile suçtan elde edildiği değerlendirilen döviz, Türk lirası ve ziynet eşyaları ele geçirildi.
6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheliler, tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)