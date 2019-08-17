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Hataylı kuzenler 20 yıldır bıyıklarını kesmiyor

Hatay'da yaşayan Mehmet Kurtulan ve kuzeni Hüseyin Gündüz'ün 20 yıldır kesmeden uzattıkları bıyık, 80 santimetreye ulaştı. İki kuzenin saç spreyi kullanarak şekil verdikleri bıyıkları ilgi odağı oldu.

AA | 17.08.2019 - 13:03..
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İki kuzen, 39 yıl önce bıyıklarını kesmeme kararı alarak bir ilki gerçekleştirdi. Yaklaşık 20 yıldrı bıyıklarını kesmeyen kuzenler, bıyıklarına gözü gibi bakıyor.

AMELİYAT İÇİN BIYIKLARINI KESMEK ZORUNDA KALDI

Arsuz ilçesi Derekuyu Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki evli ve 5 çocuk babası Mehmet Kurtulan, 39 yıl önce bıyık bırakmaya karar verdi. Uzun yıllar bıyığını uzatan Kurtulan, bir gün çay demlerken ocakta bıyığının bir bölümünü yaktı, kalp ameliyatı olurken de bıyığını kesmek zorunda kaldı.

Hataylı kuzenler 20 yıldır bıyıklarını kesmiyor

20 YIL SONUNDA 80 SANTİMETRE

Yaklaşık 20 yıl önce tekrar bıyık uzatmaya karar veren Kurtulan, yaşıtı olan halasının oğlu Hüseyin Gündüz'ün de kendisine eşlik etmesini sağladı. Aradan geçen 20 yıl sonunda 80 santimetre bıyığa sahip olan ikili, bıyıklarına gözü gibi bakıyor. Hayatlarına aynı şekilde devam etmekte kararlı olan iki kuzen, çevredekilerin yanı sıra şehir dışından gelenlerin de ilgi odağı oluyor.

Haftada bir bakım yaptırdıkları bıyıklarına saç kurutma makinesi ve saç spreyi kullanarak şekil veren kuzenler, tellerin kopmaması için titizlikle davranıyor.

Hataylı kuzenler 20 yıldır bıyıklarını kesmiyor

GÖRENLER FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTİYOR

Arsuz ilçesi Derekuyu Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki evli ve 5 çocuk babası Mehmet Kurtulan, 39 yıl önce bıyık bırakmaya karar verdi.

Uzun yıllar bıyığını uzatan Kurtulan, bir gün çay demlerken ocakta bıyığının bir bölümünü yaktı, kalp ameliyatı olurken de bıyığını kesmek zorunda kaldı. Yaklaşık 20 yıl önce tekrar bıyık uzatmaya karar veren Kurtulan, yaşıtı olan halasının oğlu Hüseyin Gündüz'ün de kendisine eşlik etmesini sağladı.

Aradan geçen 20 yıl sonunda 80 santimetre bıyığa sahip olan ikili, bıyıklarına gözü gibi bakıyor. Hayatlarına aynı şekilde devam etmekte kararlı olan iki kuzen, çevredekilerin yanı sıra şehir dışından gelenlerin de ilgi odağı oluyor. Haftada bir bakım yaptırdıkları bıyıklarına saç kurutma makinesi ve saç spreyi kullanarak şekil veren kuzenler, tellerin kopmaması için titizlikle davranıyor.

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