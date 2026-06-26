Havalar ısındı, kene vakaları arttı: Amasya’da keneyle mücadele için 300 kınalı keklik doğaya bırakıldı

Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce kene başta olmak üzere zararlılarla biyolojik mücadele için şehre getirilen 300 kınalı keklik, Suluova ilçesine bağlı Bayırlı köyü kırsalında doğaya salındı.

KENEYLE MÜCADELEDE EN ÖNEMLİ AKTÖR: KEKLİK

Çocuklar ve vatandaşlarla birlikte keklik saldığı programda kene ve diğer zararlı türleri avlayan kekliklerin önemine değinen Amasya Valisi Önder Bakan, "2003 yılından bu yana Amasya'da 14 bin 300 keklik bırakılmış. Keklikler, keneyle mücadelede en önemli aktörlerde bir tanesi." dedi.

7 BİN KUTU İLAÇ DAĞITILDI

Ayrıca sıcaklık artışları nedeniyle ölüm vakalarına yol açan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı bulaştıran kenelerle mücadele amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Amasya İl Özel İdaresi'nin alımını yaptığı 7 bin kutu ilacın riskli değerlendirilen bölgelerle dağıtıldığını anlatan Vali Bakan, "Umarım bu yıl Amasya olarak kene vakalarından uzak geçiririz. Vatandaşlarımızın da duyarlı olmasını istiyorum." diye konuştu.