Haydarpaşa Garı'nda 3 cephede restorasyon bitti

Yüzyılı aşkın geçmişiyle İstanbul’un hafızasında özel bir yere sahip olan Haydarpaşa Garı, restorasyon çalışmalarında gelinen son aşamayla birlikte yeniden eski ihtişamına kavuşmaya başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Demiryolları arasında imzalanan protokol kapsamında sürdürülen çalışmalar sonucunda tarihi yapının denize bakan cephelerinde, restorasyon ve koruma uygulamaları başarıyla tamamlandı.

TARİHİ CEPHELER YENİDEN GÖRÜNÜR HALE GELDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Marmara Denizi’ne bakan üç cephede yürütülen restorasyon ve konservasyon çalışmalarının sona erdiği belirtildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından cephelerde bulunan iş iskeleleri sökülerek kaldırıldı.

Böylece Haydarpaşa Garı’nın uzun süredir görünmeyen taş işçiliği, mimari süslemeleri ve özgün cephe detayları yeniden gün yüzüne çıktı. Tarihi yapı, yıllar sonra İstanbul silüetindeki görkemli görünümünü yeniden kazanmaya başladı.

GÜÇLENDİRME VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Restorasyon süreci yalnızca dış cephelerle sınırlı kalmıyor. Tarihi yapının tamamını kapsayan proje çerçevesinde güçlendirme, teşhir-tanzim ve çevre düzenleme çalışmaları da eş zamanlı olarak devam ediyor.

Uzman ekipler tarafından yürütülen çalışmalarla, Haydarpaşa Garı'nın mimari bütünlüğünün korunması ve yapının gelecek kuşaklara güvenli şekilde aktarılması hedefleniyor. Tarihi yapının özgün karakterine zarar vermeden gerçekleştirilen uygulamalar, koruma ilkeleri doğrultusunda titizlikle sürdürülüyor.

TARİHİ KORKULUKLAR ATÖLYELERDE YENİDEN HAYAT BULUYOR

Restorasyon kapsamında yapının bazı balkon korkulukları ve bağlantılı mimari unsurları da detaylı incelemeye alındı. Uzun yıllar boyunca denizden gelen tuzlu hava, nem ve iklim koşullarına maruz kalan bölümlerde çeşitli deformasyonlar, çatlaklar ve malzeme kayıpları tespit edildi.

Bu nedenle korkuluklar yerlerinden sökülerek özel atölyelere taşındı. Burada temizlik, bakım, konservasyon ve onarım işlemleri uzman ekipler tarafından yürütülüyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından korkulukların özgün form ve özellikleri korunarak yeniden yerlerine monte edileceği, eksik bölümlerin ise tarihi yapının mimari karakterine uygun şekilde tamamlanacağı bildirildi.

HEDEF: KÜLTÜR VE SANATIN YENİ MERKEZİ

Koruma Kurulu tarafından onaylanan projeler doğrultusunda sürdürülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Haydarpaşa Garı’nın yeni bir işlev kazanması planlanıyor.

Projeye göre tarihi yapı ve çevresi, kültür ve sanat odaklı bir yaşam alanına dönüştürülecek. Böylece Haydarpaşa, geçmişte olduğu gibi İstanbul’un önemli buluşma noktalarından biri olmayı sürdürecek.

BAKAN ERSOY: “EŞSİZ MİRASI GELECEĞE TAŞIYORUZ”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, restorasyon çalışmalarında önemli bir aşamanın geride bırakıldığını belirtti.

Marmara Denizi’ne bakan üç cephede restorasyon ve konservasyon çalışmalarının tamamlanarak iskelelerin kaldırıldığını ifade eden Ersoy, Haydarpaşa Garı’nın yeniden İstanbul’un tarihi silüetindeki yerini almaya başladığını vurguladı.

Ersoy, açıklamasında, “Bu eşsiz mirası özgün kimliğini koruyarak geleceğe taşıyor, tamamlandığında İstanbul’a yeni bir kültür ve sanat alanı kazandıracak projeyi kararlılıkla sürdürüyoruz.” ifadelerine yer verdi.

İSTANBUL’UN SEMBOL YAPISI YENİDEN DOĞUYOR

1908 yılında hizmete açılan ve yıllar boyunca Anadolu’ya açılan kapı olarak görülen Haydarpaşa Garı, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte yalnızca mimari ihtişamını yeniden kazanmakla kalmayacak; aynı zamanda İstanbul’un kültürel yaşamına da yeni bir soluk getirecek.