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Haydarpaşa Garı'nın sembol saati yerine koyuldu

Tarihi Haydarpaşa Garı’nın sembollerinden olan saat, yeniden eski yerine monte edildi.

İHA | 25.09.2019 - 09:24..
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Yangın sonrası restorasyon çalışmalarının başladığı Tarihi Haydarpaşa Garı’nda çalışmalar son hızla devam ediyor.

GARIN SİMGESİ SAAT MONTE EDİLDİ

Garın restorasyon çalışmalarında önemli bir aşama tamamlandı. Adeta garın simgesi olan saat yerine monte edildi. Havadan çekilen görüntüler, tarihi garın sembollerinden olan saatin eski yerine monte edildiğini gözler önüne serdi. Görüntülerde çatı kısımlarının onarımının tamamlandığı ve Haydarpaşa Garı’nın adım adım eski görünümünü kazanmaya başladığı gözlendi.

Haydarpaşa Garı'nın sembol saati yerine koyuldu ViDEO

MANZARA HAYRAN BIRAKTI

Öte yandan çekilen görüntülerde Haydarpaşa Garı’nın manzarası hayran bıraktı.

Haydarpaşa Garı'nın sembol saati yerine koyuldu

Haydarpaşa Garı'nın sembol saati yerine koyuldu

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