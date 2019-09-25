Haydarpaşa Garı'nın sembol saati yerine koyuldu

1 Arjantin: Daha fazla ortaklıklar edinmek için çalışıyoruz Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, yeni ortaklıklar edinmek için iş birliği alanlarını genişletmek istediklerini belirtti.

2 Çin, çeşitli gözlemler yapacak uydusunu uzaya fırlattı Çin; deniz, atmosfer ve uzay gözlemi için kullanılacak Yunhai-102 uydusunu uzaya gönderdi.

3 Ekrem İmamoğlu Tarkan hayranı çıktı Konser sırasında şarkılarına bir süre ara veren Tarkan, kendisini izlemeye gelen İmamoğlu ve Soyer çiftine teşekkür etti.

4 Endonezya'da yolsuzluk protestosunda çatışma Ülkede yapılan yolsuzluğa karşı baş kaldıran öğrencilerle polisler arasında çatışma çıktı.

5 İki kardeşi PKK'nın öldürdüğü kesinleşti Tunceli’de iki kardeşin ölümüne neden olan bombanın, el yapımı patlayıcı olduğu ve yapılan kriminal inceleme sonucuna göre terör örgütü PKK'ya ait olduğu kesinlik kazandı.

6 Kıran operasyonlarında toplam 43 terörist öldürüldü Kıran-1, Kıran-2 ve Kıran-3 operasyonlarında bugüne kadar 43 terörist öldürülürken 58 mağara, sığınak ve depo da imha edildi.