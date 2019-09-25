Yangın sonrası restorasyon çalışmalarının başladığı Tarihi Haydarpaşa Garı’nda çalışmalar son hızla devam ediyor.
GARIN SİMGESİ SAAT MONTE EDİLDİ
Garın restorasyon çalışmalarında önemli bir aşama tamamlandı. Adeta garın simgesi olan saat yerine monte edildi. Havadan çekilen görüntüler, tarihi garın sembollerinden olan saatin eski yerine monte edildiğini gözler önüne serdi. Görüntülerde çatı kısımlarının onarımının tamamlandığı ve Haydarpaşa Garı’nın adım adım eski görünümünü kazanmaya başladığı gözlendi.
Haydarpaşa Garı'nın sembol saati yerine koyuldu ViDEO
MANZARA HAYRAN BIRAKTI
Öte yandan çekilen görüntülerde Haydarpaşa Garı’nın manzarası hayran bıraktı.