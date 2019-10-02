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Hayvan ticareti operasyonu: 45 papağan ele geçirildi

Yurt dışından kaçak yolla getirilen, CITES sözleşmesine aykırı olarak taşınan 45 papağana el konuldu.

İHA | 02.10.2019 - 19:06..
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İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Emtia Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, yurda kaçak olarak getirilen papağanların ticaretini yapan şebeke tespit etti.

BULGARİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Yapılan çalışmalar kapsamında bir şebekenin Bulgaristan’dan Türkiye’ye papağan olarak bilinen kuş türlerinden getirdiğini belirleyen polis, bu hayvanların İstanbul’da satıldığını ortaya çıkardı. Çalışmalarını derinleştiren kaçakçılık polisi, Bulgaristan plakalı bir aracı il sınırından itibaren takibe alarak Mahmutbey Gişeler’de durdurdu.

İstanbul'da kaçak papağan operasyonu VİDEO

45 ADET PAPAĞAN ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerce durdurulan araçta yapılan aramalar sonucu 45 adet değişik cinslerde papağan ele geçirildi. Araca el konulurken, 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

Hayvan ticareti operasyonu: 45 papağan ele geçirildi

2 ŞÜPHELİ EMNİYETTE

Papağan kaçakçısı 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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