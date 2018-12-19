Hayvanlara şiddet her gün artıyor

Batman henüz kimliği belirlenemeyen iki şahıs, yolda karşılaştıkları sokak köpeklerini kemerle dövdü. Hayvanlara yapılan eziyeti bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla anbean kaydetti.

YOLDAN GEÇENLER SESLERİNİ ÇIKARAMADI

Görüntülerde, yoldan geçenlerin duruma müdahale etmemesi de dikkat çekti. Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Batman İl Temsilcisi Hazal Karaaslan, olayla ilgili şikayetçi olduklarını ve gerekli çalışmaların başlatıldığını belirtti.

Magandalar köpekleri kemerle dövdü VİDEO

DÜN PAPAĞAN BUGÜN KÖPEK

Instagram hesabından bir papağana yönelik işkence görüntüsünü paylaşan ve hayvanseverlerin büyük tepkisine neden olan Özdemir'in yayınladığı video, insanın kanını donduran cinstendi. 58 saniyelik videoda, parmak uçlarına kesik atarak kanatan Özdemir, papağanın boğazından sıkarak havaya kaldırıp öylece tuttu.

Yarışmacı Murat Özdemir papağana işkence yaptı VİDEO