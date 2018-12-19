taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3397
Euro
6.0824
Altın
1250.49
Borsa
91074.11
Gram Altın
214.624

Hayvanlara şiddet her gün artıyor

Batman’da iki şahıs, yolda karşılaştıkları sokak köpeklerini kemerle dövdü.

İHA | 19.12.2018 - 02:17..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Batman henüz kimliği belirlenemeyen iki şahıs, yolda karşılaştıkları sokak köpeklerini kemerle dövdü. Hayvanlara yapılan eziyeti bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla anbean kaydetti.

YOLDAN GEÇENLER SESLERİNİ ÇIKARAMADI

Görüntülerde, yoldan geçenlerin duruma müdahale etmemesi de dikkat çekti. Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Batman İl Temsilcisi Hazal Karaaslan, olayla ilgili şikayetçi olduklarını ve gerekli çalışmaların başlatıldığını belirtti.

Magandalar köpekleri kemerle dövdü VİDEO

DÜN PAPAĞAN BUGÜN KÖPEK

Instagram hesabından bir papağana yönelik işkence görüntüsünü paylaşan ve hayvanseverlerin büyük tepkisine neden olan Özdemir'in yayınladığı video, insanın kanını donduran cinstendi. 58 saniyelik videoda, parmak uçlarına kesik atarak kanatan Özdemir, papağanın boğazından sıkarak havaya kaldırıp öylece tuttu.

Yarışmacı Murat Özdemir papağana işkence yaptı VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Konut projelerinde yabancı yatırımcılar azaldı

Konut projelerinde yabancı yatırımcılar azaldı

95
Restoranda yediği istiridyenin içinden inci çıktı

Restoranda yediği istiridyenin içinden inci çıktı

11
Özdemir’in işkence ettiği papağan ameliyat olacak

Özdemir’in işkence ettiği papağan ameliyat olacak

20
Türk polis Hollandalı sürücüyü kurtarmaya çalışırken öldü

Türk polis Hollandalı sürücüyü kurtarmaya çalışırken öldü

5
Yavrulayan keçi için yol kapandı

Yavrulayan keçi için yol kapandı

0
Türkiye ile Katar kara gün dostu

Türkiye ile Katar kara gün dostu

3
Hollanda’da Türk genç kız vurularak öldürüldü

Hollanda’da Türk genç kız vurularak öldürüldü

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir