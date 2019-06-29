Hazine 3 ayda 36.5 milyar TL borçlanacak

Yapılan açıklamaya göre, Temmuz ayında toplam 21.5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 19.5 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması, Ağustos ayında toplam 8.6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 8 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması, Eylül ayında da toplam 10 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 9 milyar TL’lik iç borçlanma yapılmasını planlanıyor.

Hazine 3 aylık dönemde toplamda 40.1 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 36.5 milyar TL iç borçlanma programlıyor.