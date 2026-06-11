Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirdi
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirdi. 12 Haziran valörlü, 9 Haziran 2028 itfa tarihli altın tahvili yüzde 0,42 kupon ödeme vaadediyor. Ayrıca, 8793 kilogram altına dayalı kira sertifikası da yatırımcılara sunuldu.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracında bulundu.
Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 12 Haziran valörlü, 9 Haziran 2028 itfa tarihli 6 ayda bir yüzde 0,42 kupon ödemeli 1981 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altın tahvili ihracı yapıldı.
ALTIN KARŞILIĞI ALTINA DAYALI KİRA SERTİFİKASI İHRACI
Ayrıca, aynı valör ve itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,42 kira ödemeli 8 bin 793 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)