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Hazine Bakanlığı yaklaşık 2 milyar lira borçlandı

Yapılan bono ihalesinde, piyasa yapıcılarına 1 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı. Böylece bakanlık, piyasaya 1 milyar 998.8 milyon lira borçlanmış oldu.

AA | 21.01.2020 - 17:11..
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Hazine Bakanlığı'nın bugün düzenlediği bono ihalesinde, 3 ay (91 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosunun ilk ihracı yapılırken; basit faiz 9,26, bileşik faiz yüzde 9,59 oldu.

Nominal teklifin 3 milyar 858.7 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 408 milyon lira, net satış 398.8 milyon lira olarak gerçekleşti.

YAKLAŞIK 2 MİLYAR LİRA BORÇLANDI

Kamu kuruluşlarından gelen 100 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 711.5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı. Böylece bakanlık, piyasaya 1 milyar 998.8 milyon lira borçlandı.

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