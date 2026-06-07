Haziranda snowboard keyfi: Sarıkamış'ta yaz ortasında kış manzarası

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Sarıkamış, bu kez kış sezonundaki yoğunluğu değil, yaz mevsiminde sunduğu şaşırtıcı görüntülerle gündeme geldi. Haziran ayına rağmen yüksek kesimlerde varlığını koruyan kar örtüsü, snowboard tutkunlarına alışılmışın dışında bir deneyim yaşattı. Bir yanda yemyeşil doğa, diğer yanda beyaz kar örtüsüyle kaplı yamaçlar, bölgede adeta iki mevsimin aynı anda yaşandığı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

YAZ SICAKLARINDA KIŞ SPORU HEYECANI

Sarıkamış'ın yüksek rakımlı noktalarında kıştan kalan kar kütlelerini değerlendiren doğa ve spor tutkunu Ömer Kurtuluş, snowboardunu alarak pistleri aratmayan doğal parkurlarda kaydı. Sarıçam ormanlarının arasında uzanan kar örtüsü üzerinde gerçekleştirilen snowboard gösterisi, bölgenin doğal zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Haziran ayında snowboard yapan Kurtuluş, alışılmışın dışında bir deneyim yaşarken, ortaya çıkan görüntüler bölgeyi görenleri hayran bıraktı.

SARIÇAM ORMANLARI VE KAR ÖRTÜSÜ AYNI KAREDE

Sarıkamış'ın simgesi haline gelen sarıçam ormanları ile yüksek kesimlerde erimeyen kar örtüsünün bir araya gelmesi eşsiz manzaralar oluşturdu. Yazın canlı yeşil tonlarıyla kışın beyaz görüntüsünün aynı karede buluşması, doğanın sunduğu nadir tablolardan biri olarak dikkat çekti.

Bölgeyi ziyaret edenler için görsel şölen oluşturan manzara, Sarıkamış'ın yalnızca kış turizmiyle değil, dört mevsim sunduğu doğal güzelliklerle de öne çıktığını ortaya koydu.

AKSİYON KAMERASI O ANLARI KAYDETTİ

Ömer Kurtuluş'un snowboard yaptığı anlar aksiyon kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde, sarıçam ağaçlarının arasından geçen kar parkurlarında yapılan inişler dikkat çekti.

Yüksek rakımlı bölgelerdeki kar kütleleri üzerinde gerçekleştirilen kayışlar, hem spor tutkunlarının hem de doğa severlerin ilgisini çekti. Görüntülerdeki manzaralar, kartpostalları aratmayan karelere sahne oldu.

"HAZİRAN AYINDA SNOWBOARD YAPMAK UNUTULMAZDI"

Yaşadığı deneyimi değerlendiren Ömer Kurtuluş, Sarıkamış'ın her zaman sürprizlerle dolu bir coğrafya olduğunu belirtti. Haziran ayında snowboard yapmanın kendisi için unutulmaz bir anı olduğunu ifade eden Kurtuluş, bölgenin doğa sporları açısından yılın her döneminde farklı imkanlar sunduğunu söyledi.

KRİSTAL KAR ÖRTÜSÜ UZUN SÜRE KALIYOR

Dünyaca ünlü kristal kar yapısıyla tanınan Sarıkamış'ta kar örtüsünün uzun süre yerde kalabilmesi, bölgenin diğer kayak merkezlerinden ayrılan en önemli özelliklerinden biri olarak gösteriliyor.

Özellikle yüksek rakımlı alanlarda karın geç erimesi sayesinde ilkbahar ve yaz aylarının başlarında bile kış sporlarına uygun alanlar oluşabiliyor. Bu durum, doğa sporları meraklılarına sıra dışı deneyimler yaşama fırsatı sunuyor.

SOSYAL MEDYADA YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Haziran ayında snowboard yapılan görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı. Yaz ve kış mevsimlerini aynı karede buluşturan görüntüler, çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak beğeni topladı.

Doğanın farklı yüzlerini aynı anda yansıtan görüntüler, Sarıkamış'ın sahip olduğu doğal zenginlikleri bir kez daha gündeme taşıdı.