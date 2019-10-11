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HDP, Barış Pınarı Harekatı yalanlarına devam ediyor

Suriye'de YPG'yi temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na HDP bir kez daha 'işgal' dedi. Ayşe Acar Başaran 'Türkiye'ye çakıl taşı bile atılmadı' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi | 11.10.2019 - 14:07..
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Türkiye, geçtiğimiz çarşamba günü Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusunda YPG'li teröristleri temizlemek ve Suriyelilerin evlerine dönmesine imkan sağlamak için Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

Türk askeri sınır ötesinde YPG'li teröristlerle çatışırken, PKK'nın siyasi uzantısı HDP ise Meclis'te terör savunuculuğu yapmaya devam ediyor.

"ÇAKIL TAŞI BİLE ATILMADI"

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran: "Kuzey Suriye'ye işgal saldırısıyla ilgili yapılan tartışmalar ve buna karşı olanlara yapılan saldırılarla ilgili konuşacağım. Bu Türkiye halklarının savaşı değildir. İktidarın kendini var etme savaşıdır. Bu işgal kararı alındığı zaman değinilen şey sınır güvenliğidir. Kuzey Suriye'de IŞİD çetelerinden temizlenmesinden bugüne bir çakıl taşı bile gelmemiştir. İktidarın dediği gibi bir saldırı olmamıştı." diye konuştu.

HDP, Barış Pınarı Harekatı yalanlarına devam ediyor

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