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HDP önünde eylem yapan aile sayısı 40'e yükseldi

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine katılan aile sayısı, eylemin 16'ncı gününde 40'a yükseldi.

İHA | 18.09.2019 - 14:46..
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HDP önünde eylem yapan aile sayısı 40'e yükseldi

Diyarbakır’da HDP önündeki ailelerin evlatları için başlatmış olduğu oturma eylemi, 16'ncı günde sürüyor. Evlatlarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden ailelerin sesi, gün geçtikçe çığ gibi büyümeye devam ediyor.

MUŞ'TAN HDP ÖNÜNE GELDİ

2015 yılında oğlu Onur Han'ın 24 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia edilen anne Selma Han, HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek oturma eylemine katıldı. Selma Han, "Diyarbakır'a Muş’un Varto ilçesinden geldim ve oğlumun Türkiye’ye gelmesini istiyorum. Oğlum geçtiğimiz yıl aradığında, Suriye’de olduğunu söyledi bana. Her nerede olur ise olsun gelsin teslim olsun.” dedi.

Anne Han, daha sonra HDP önünde evlatları için nöbet tutan ailelerle birlikte oturma eylemine katıldı.

Oğlu kaçırılan anne: Artık bu hasret bitsin VİDEO


HDP önünde eylem yapan aile sayısı 40'e yükseldi

HDP önünde eylem yapan aile sayısı 40'e yükseldi


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