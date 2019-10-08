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HDP, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyormuş

HDP'nin Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, beklendiği üzere Suriye'de operasyona karşı çıktı. Toprak bütünlüğü vurgusu yaptı.

Haber Merkezi | 08.10.2019 - 13:24..
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HDP, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyormuş

Türkiye, Suriye'nin kuzeyini PKK uzantısı YPG'den temizleyerek sınır güvenliğini sağlamak için ve Suriyelilerin ülkelerine dönmesi için operasyon hazırlığı yaparken; ülke içinde beklenen çevrelerden de tepkiler geliyor.

Tek amacı Türkiye'yi bölmek olan terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

HDP, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyormuş VİDEO

"SURİYE'YE SAYGI GÖSTEREN TEK PARTİYİZ"

Temelli, konuşmasında Türkiye'nin yapacağı operasyonla iligili; "Suriye'de bugün bir sorun varsa ancak siyasi yolla çözülür. Savaş politikalarıyla Suriye, Irak için ancak çözümsüzlük üretebilirsiniz. Ağzını açan herkes Türkiye'de de Irak'ta da Suriyenin toprak bütünlüğü deniyor. Bizim dışımızda Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösteren başka bir parti yok." diye konuştu.

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