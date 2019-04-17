HDP'liler Diyarbakır'da terörist başı Abdullah Öcalan için toplandı.
Kandil'in uzantısı parti yine Öcalan'a özgürlük çağırsı yapmaya kalktı.
OLAY ÇIKARDILAR
Polis gösteriye izinsiz olduğu gerekçesiyle izin vermedi. Ancak HDP'li milletvekilleri Musa Farisoğulları, Semra Güzel ve Remziye Tosun olay çıkardı.
HDP'den Diyarbakır'da provokasyon ViDEO
TOMA SU SIKTI
Bunun üzerine TOMA'lar bütün uyarılara rağmen bir türlü dağılmayan gruba tazyikli suyla müdahale etti.
BAYILDI
TOMA'nın suyu ile yere düşen Remziye Tosun baygınlık geçirdi ve ardından hastaneye kaldırıldı.