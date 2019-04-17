HDP'den Diyarbakır'da provokasyon

İstanbul, Ankara, İzmir ve Balıkesir'de, ihraç edilen ve halen aktif görevde bulunan doktor ve sağlık çalışanı 17 zanlı yakalandı

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Çin'de metroya yüz tanıma sistemi geldi

Teknolojik gelişmeler deyince akla gelen ilk ülke Çin... Ve yine onların öncülüğünde yapılan bir sistem daha hayata geçmek üzere... Metroya yüz tanıma teknolojisi geldi, pilot uygulaması da yapıldı.