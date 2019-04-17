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HDP'den Diyarbakır'da provokasyon

Terörist başı Öcalan'a özgürlük için toplanan vekillere, TOMA tazyikli suyla müdahale etti.

Haber Merkezi | 17.04.2019 - 13:21..
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HDP'den Diyarbakır'da provokasyon

HDP'liler Diyarbakır'da terörist başı Abdullah Öcalan için toplandı.

Kandil'in uzantısı parti yine Öcalan'a özgürlük çağırsı yapmaya kalktı.

OLAY ÇIKARDILAR

Polis gösteriye izinsiz olduğu gerekçesiyle izin vermedi. Ancak HDP'li milletvekilleri Musa Farisoğulları, Semra Güzel ve Remziye Tosun olay çıkardı.

HDP'den Diyarbakır'da provokasyon

HDP'den Diyarbakır'da provokasyon ViDEO

TOMA SU SIKTI

Bunun üzerine TOMA'lar bütün uyarılara rağmen bir türlü dağılmayan gruba tazyikli suyla müdahale etti.

BAYILDI

TOMA'nın suyu ile yere düşen Remziye Tosun baygınlık geçirdi ve ardından hastaneye kaldırıldı.

HDP'den Diyarbakır'da provokasyon

HDP'den Diyarbakır'da provokasyon

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