HDP'li 3 ilçe belediye başkanına gözaltı

Mardin’de Halkların Demokratik Partisi (HDP) yönetimindeki Savur Belediyesi Eş başkanı Gülistan Öncü, Mazıdağı Belediyesi Eş başkanı Nalan Özaydın ve Derik Belediyesi Eş Başkanı Mülkiye Esmez evlerine gelen baskınla gözaltına alındı.
BELEDİYE BİNASI ABLUKA ALTINA ALINDI
Haklarında başlatılan soruşturmalar gerekçe gösterilerek gözaltına alınan eşbaşkanlar, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Eş başkanların gözaltına alınmasının ardından belediye binaları, polisler tarafından abluka altına alındı.
4 BELEDİYE ÇALIŞANI DA GÖZALTINDA
Eş başkanların yanı sıra Derik Belediyesi çalışanları Müslime Özbahçeci, Hediye Güneş, Burhan Temel ve Feyzullah Erol'un da gözaltına alındıkları belirtildi.
SURUÇ BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINDA
Öte yandan Şanlıurfa'da da Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik, hakkındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.