HDP'li 3 ilçe belediye başkanına gözaltı

Terme ilçesinde 5 katlı binanın altından sokak geçiyor, sokağın tam üzerinde de oturma odası bulunuyor.

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Çanakkale'de 4 bin litre kaçak şarap ele geçirildi

Erenköy beldesinde bir depoya yapılan operasyonda toplam 4 bin 100 litre kaçak şarap yakalandı.