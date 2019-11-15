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HDP'li 3 ilçe belediye başkanına gözaltı

Mardin'in Savur, Derik ve Mazıdağı ilçelerinin HDP'li belediye başkanları, haklarındaki terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı.

AA | 15.11.2019 - 08:58..
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HDP'li 3 ilçe belediye başkanına gözaltı

Mardin’de Halkların Demokratik Partisi (HDP) yönetimindeki Savur Belediyesi Eş başkanı Gülistan Öncü, Mazıdağı Belediyesi Eş başkanı Nalan Özaydın ve Derik Belediyesi Eş Başkanı Mülkiye Esmez evlerine gelen baskınla gözaltına alındı.

BELEDİYE BİNASI ABLUKA ALTINA ALINDI

Haklarında başlatılan soruşturmalar gerekçe gösterilerek gözaltına alınan eşbaşkanlar, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Eş başkanların gözaltına alınmasının ardından belediye binaları, polisler tarafından abluka altına alındı.

HDP'li 3 ilçe belediye başkanına gözaltı

4 BELEDİYE ÇALIŞANI DA GÖZALTINDA

Eş başkanların yanı sıra Derik Belediyesi çalışanları Müslime Özbahçeci, Hediye Güneş, Burhan Temel ve Feyzullah Erol'un da gözaltına alındıkları belirtildi.

SURUÇ BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINDA

Öte yandan Şanlıurfa'da da Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik, hakkındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

 

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