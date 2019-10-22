HDP'li 4 belediyeye kayyum ataması yapıldı

Terör örgütü PKK ile ilişkisi tespit edilen belediye başkanlarına karşı harekete geçildi.
VAN ERCİŞ BELEDİYESİ'NE KAYYUM
Van'ın Erciş ilçesinde hakkındaki terör soruşturması nedeniyle gözaltında bulunan HDP'li Belediye Başkanı Yıldız Çetin'in yerine Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, "Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirildi.
DİYARBAKIR'DA 3 BELEDİYEYE KAYYUM ATANDI
Diyarbakır’da HDP’li Kayapınar, Kocaköy ve Bismil ilçe belediyelerine kayyum atandı. Geçen hafta Hakkâri, Yüksekova ve Nusaybin belediyelerine yeni görevlendirmeler yapılmıştı.