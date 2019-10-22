HDP'li 4 belediyeye kayyum ataması yapıldı

Diyarbakır’da HDP’li Kayapınar, Kocaköy ve Bismil ilçe belediyelerine ve Van'ın Erciş ilçesi belediyesine kayyum atandı.

Erol Evgin, geçen akşam verdiği konserde torunuyla da şarkı söyledi.

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Lübnan'da milletvekillerinin maaşları yarıya inecek

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'nin, ülkesinde devam eden protestoların gölgesinde ekonomik krizi hafifletmek amacıyla aldığı kararlar arasında, milletvekili maaşlarının yarıya düşürülmesi de var.