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HDP'li Remziye Tosun terörist cenazelerini istedi

Terörist cenazelerini kaçırmayan HDP'li vekilin, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde gündemi değişmedi.

Haber Merkezi | 19.12.2018 - 08:32..
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HDP'li Remziye Tosun terörist cenazelerini istedi

Türk ordusu, PKK/YPG'li teröristlerle başarılı mücadele vererek, ağır darbeler indiriyor. Her gün onlarca terörist etkisiz hale getiriliyor.

Bu durum Kandil'in partisinde, büyük rahatsızlığa neden oluyor. Öyle ki bütçe görüşmelerinde bile bu konuyu dile getiriyorlar.

Dün görüşmeler sırasında, Kandil'in partisi HDP'den milletvekili olan Remziye Tosun söz istedi.

HDP'li Remziye Tosun terörist cenazelerini istedi

HDP'li Remziye Tosun terörist cenazelerini istedi ViDEO

Remziye Tosun konuşmasında, "Bu ülkenin acı gerçeği olarak cenazelere yapılan muameleden bahsetmek istiyorum. Çatışmalarda yaşamlarını kaybeden ve morglarda bekletilen 442 cenaze ile Bitlis Mezarlığı'ndan çıkarılan 265 cenaze, teşhis edilmediği gerekçesiyle ailelerine verilmiyor." ifadelerini kullandı.

HDP'Lİ VEKİLDEN YENİ UYDURMA

Hızını alamayan HDP'li vekil, morgdaki cenazelere işkence yapıldığını iddia etti. Daha önce HDP'lilerin gözaltına alınanların işkence gördüğüne dair birçok yalan iddiasına tanıklık etmiştik. Ancak HDP'li Tosun, ölülere işkence yapıldığını iddia ederek, yalanlarına bir yenisini ekledi.

HDP'li Remziye Tosun terörist cenazelerini istedi

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