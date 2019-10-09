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HDP'li vekil Meclis'te konuştu: İşgal başladı

Türkiye, Barış Pınarı Harekatı'na başladı. HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni ise Meclis kürsüsünde 'İşgal başladı' diye bağırdı.

Haber Merkezi | 09.10.2019 - 18:16..
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HDP'li vekil Meclis'te konuştu: İşgal başladı

Türk ordusu akşam üzeri Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusuna Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

Bu harekat ile Türkiye bölgedeki YPG ve DEAŞ'lı teröristleri temizlemek ve Suriyelilere güvenli bölge oluşturmayı planlıyor.

Harekat başladığı esnada toplantıda olan TBMM Genel Kurulu'nda da Barış Pınarı Harekatı konu edildi.

"BİZ EMİRLERİMİZİ HALKLARIMIZDAN ALIYORUZ"

Söz alan HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni; "Savaş ve işgal başladı ve Meclis'te bu alkışlanıyor. Bunun hiçbir hukuki gerekçesi yoktur. Biz emirlerimizi halklarımızdan alıyoruz. Kuzey Suriye barış iklimidir. Orada Kürtler, Ezidiler, Türkmenler hep birlike IŞİD'i yendiler. Bu operasyon IŞİD'i kurtarma operasyonudur. Bu operasyon Kürt halkına statü vermemek, IŞİD'i komşu yapma operasyonudur. Biz bu operasyona karşı çıkıyoruz. " diye konuştu.

Çepni'nin bu sözleri esnasında diğer partili milletvekilleri ise tepki gösterdi.

HDP'li vekil Meclis'te konuştu: İşgal başladı VİDEO

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