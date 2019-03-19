HDP'nin açıklamaları CHP'de rahatsızlık yarattı

Yerel seçimlere örtülü ittifak stratejisiyle giren CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve HDP seçimlerin yaklaştığı her geçen günde yeni bir sorunla karşı karşıya kalıyor.

Kandil'in uzantısı HDP kendilerinin medya önünde yok sayılmasını istemediği için Millet İttifakı'na tepkili.

Eş Genel Başkan Sezai Temelli, canlı yayında İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ile Ankara adayı Mansur Yavaş'ı, "Seçileceklerse bilsinler ki bizim sayemizde seçilecekler." diyerek uyardı.

CHP, HDP'NİN AÇIKLAMASINI GARİPSEDİ

Bu sözlere CHP kanadından cevabı Parti Sözcüsü Faik Öztrak verdi. Faik Öztrak, Sezai Temelli'nin açıklamaları için, "Garipsiyoruz, bundan önce herhangi bir partiye oy vermiş vatandaşlarımızın oyları o partinin ipoteği altına girmiş değildir." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: BİR EŞBAŞKAN AÇIKLAMA YAPMIŞ...

Dün akşam NTV canlı yayınına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, Sezai Temelli'nin açıklamalarının sorulması üzerine, "Bir eşbaşkan açıklama yapmış, bizi ilgilendirmez." cevabını verdi.