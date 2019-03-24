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HDP'nin Diyarbakır mitingine katılım az oldu

HDP, kalesi olarak gördüğü Diyarbakır'da bile artık istediğini elde edemiyor. Önceden HDP mitinglerinde silah zoruyla doldurulan meydanlar, artık kimsenin umurunda bile olmuyor.

Haber Merkezi | 24.03.2019 - 20:34..
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HDP'nin Diyarbakır mitingine katılım az oldu

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala HDP'ye en büyük darbeyi Diyarbakır vurdu. Özellikle kalesi olarak gördükleri Diyarbakır'a çok güvenen HDP'liler bu seçimde istediğini pek de alacak gibi durmuyor.

Diyarbakır'da meydanda apılan mitinge katılımın oldukça az olduğu gözlendi.

HDP'nin Diyarbakır mitingine katılım az oldu

ÇOK AZ KİŞİ KATILDI

Özellikle Diyarbakır'da her yıl dolu dizgin geçen HDP mitinglerinde, milletvekilleri Türkiye'ye gözdağı dahi vermeye kalkıyor. Ancak bu yıl Nevruz'a rağmen çok az sayıdaki kişinin takip ettiği HDP mitingine ilgi oldukça az oldu.

Terörle mücadelenin de önemli bir etkisinin olduğu bu durum, başarılı ve istikrarlı operasyonları gözler önüne seriyor. Özellikle geçtiğimiz yıllarda HDP'nin mitinglerine PKK'nın zoruyla katılan kişiler düşünüldüğünde kalabalığa oranla bu rakamın hiç de az olmadığını ortaya çıkartıyor.

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