Hegseth: Gerekirse İran'ı yine vururuz

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Asya-Pasifik güvenlik mimarisine ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Bölgedeki müttefiklik ilişkilerinin yeniden şekillendiğini vurgulayan Hegseth, ABD’nin hem İran hem de Çin merkezli tehdit algısına karşı “daha güçlü ve daha doğrudan bir strateji” izlediğini ifade etti.

ASYA-PASİFİK’E “ORTAK SORUMLULUK” ÇAĞRISI

Singapur’daki Shangri-La Diyaloğu Güvenlik Forumu’nda konuşan Hegseth, ABD’nin bölgedeki müttefiklerinden daha fazla savunma katkısı beklediğini açıkladı.

ABD’nin artık “başkalarının savunmasını finanse eden ülke” rolünü sürdürmeyeceğini belirten Hegseth, ittifakların karşılıklı sorumluluk üzerine kurulması gerektiğini vurguladı.

“BEDAVADAN FAYDALANMA DÖNEMİ BİTTİ”

Hegseth, Asya-Pasifik ülkelerinin savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYİH) yüzde 3,5 seviyesine çıkarmasını beklediklerini ifade etti.

“ABD’nin zengin ülkelerin savunmasını finanse etme dönemi sona erdi. Himaye devletlerine değil, ortaklara ihtiyacımız var” diyen Hegseth, güçlü ittifakların ancak eşit yük paylaşımıyla mümkün olabileceğini söyledi.

ÇİN VURGUSU: “GÜÇ DENGESİ KORUNMALI”

Konuşmasında Çin’in bölgedeki askeri faaliyetlerine de değinen Hegseth, Pekin yönetiminin askeri yığınağına ilişkin endişelerin arttığını belirtti.

ABD’nin hedefinin çatışma değil, “ölçülü güç dengesi” olduğunu vurgulayan Hegseth, hiçbir ülkenin bölgede hegemonya kurmasına izin verilmeyeceğini ifade etti.

“PASİFİK’TE VARLIĞIMIZ SÜRECEK”

ABD’nin Asya-Pasifik’ten çekilmediğini özellikle vurgulayan Hegseth, ülkesinin bölgede kalıcı askeri varlık sürdüreceğini söyledi.

ABD’nin hem müttefiklerini güçlendirmeyi hem de Çin dahil hiçbir ülkenin bölgesel üstünlük kuramamasını hedeflediğini belirtti.

İRAN MESAJI: “GEREKİRSE ASKERİ SEÇENEKLER MASADA”

Orta Doğu gündemine de değinen Hegseth, İran’la yürütülen müzakerelerde sonuç alınamaması halinde askeri seçeneklerin yeniden devreye alınabileceğini söyledi.

“Gerekirse yeniden başlama kabiliyetimiz fazlasıyla mevcut” diyen Hegseth, ABD’nin İran’ın nükleer silah edinmesini engelleme konusunda kararlı olduğunu ifade etti.

“AYNANDA İKİ CEPHEDE GÜÇ KULLANABİLİRİZ”

Hegseth, ABD’nin hem Orta Doğu hem de Asya-Pasifik’te eş zamanlı olarak etkin olabilecek kapasitede olduğunu belirtti. Savunma sanayisinin üretim kapasitesinin artırıldığını vurgulayan Hegseth, mühimmat üretiminin birkaç katına çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı.

KÜRESEL GÜVENLİKTE YENİ DÖNEM VURGUSU

Hegseth’in açıklamaları, ABD’nin küresel güvenlik stratejisinde daha sert ve yük paylaşımına dayalı yeni bir yaklaşım benimsediği yönünde yorumlandı. Asya-Pasifik’teki müttefiklere yapılan “ortak sorumluluk” çağrısı ise bölgedeki güvenlik dengelerinin yeniden şekilleneceğine işaret etti.