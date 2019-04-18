Helal turizmin Alanya’daki yükselen yıldızı: Siz inn Otel

Alanya Kestel’de misafirlerini ağırlamaya hazırlanan halal turizmin yeni adı ise Siz inn Otel & SPA.170 odalı tesis bay ve bayan havuzları ayrı ve alkolsüz aile oteli olarak 01 Haziran 2019 tarihinde sezona merhaba diyecek. Son yıllarda dünyada talep görmeye başlayan helal turizm sektörü Türkiye de ise beklentilere uygun hizmet sunabilecek bir çok tesisle sektördeki yerine almaya başlamakta.

Konuyla ilgili görüşme yaptığımız Siz inn Otel & SPA Genel Müdürü Ruhat Ülgen Cengiz, 2019 yılı ile ilgili beklentilerini ve otelleri hakkında açıklama yaptı.

MİSAFİRLERİN HASSASİYETİNE UYGUN HİZMET VERİLİYOR

Cengiz, 2019 yılında iç ve dış pazar misafirleri açısından oldukça iyi bir yıl olarak beklenti içinde olduklarını kaydederek, “Bu yıl Erne Turizm olarak Alanya Kestelde kiraladığımız Siz inn Otel & SPA 4 yıldızlı standartlarda hizmet verecektir. Siz inn Otel adından da anlaşıldığı üzere misafirin hassasiyetlerine ve hizmet beklentilerine uygun bir konsepti ile faaliyetlerine başlamıştır. Tatilin lüks olmaktan çıkıp ihtiyaç olduğu günümüzde Türk aile yapısına uygun hizmet standartı dışında ayrıca ekonomik anlamda tatil yapmak isteyen herkese fırsat sunabilen bir tesistir Siz inn Otel & SPA.” dedi.

EKONOMİK FIRSATLAR, EKSTRA İNDİRİMLER VE TAKSİT İMKANI

Cengiz, ekonomik anlamda ülkemize katkı sağlamak adına ektra indirimlerin yanı sıra taksit imkanı da sunmakta olduklarını belirterek, “Otelimize iç Pazar misafirinin yanında, yurt dışından gelen gurbetçilerimiz ve ayrıca Müslüman yabancı misafirlerinin de talebi bulunmaktadır. 20 yılı aşkın helal turizm sektöründeki deneyimimiz ve misafir beklentilerine uygun kadromuz ile hizmet vermeye hazırlanan otelimizde her şey dahil hizmet vermekteyiz. 3 ana öğün açık büfe dışında ara öğün ve aperatif yiyecekler ve gün boyu sınırsız içecek vermekteyiz. Konseptimizin en önemli unsurlarından olan bayanlar havuzumuz ise güneşlenme alanları dışında palmiyeler içinde büyük bir yeşil alana sahiptir gelen misafirlerimizin otelin genel alanlarının geniş olması memnuniyetin yanı sıra, lokasyon olarak Dim çayının yanından geçmesi ve nem oranının bölgeye göre daha az olması gelen misafirlerimizin daha rahat bir tatil geçirmesine sebep olmaktadır. Ayrıca bölgemizde bulunan Dim Çayı, Dim mağarası, Alanya Kalesi , Kleopatra Plajı, Damlataş Mağarası ve Kızılkule gibi gezilecek görülebilecek birçok yere yakın olması da tesisimiz için önemli bir özelliktir. Alanya merkezine 5 km olan Sizinn Otel &Spa Gazipaşa Havaalanına ise 30 kilometredir.” diye konuştu.