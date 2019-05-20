Hem öldürdü hem de şikayetçi oldu

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Halil İbrahim Kaya iddiaya göre, boşandığı M.A.'nın eşi Hüseyin Alşahin ile telefonda tartıştı. Kaya, tartışmanın ardından 18 Ekim'de New York'tan İstanbul'a geldi.

TELEFON HATTINI BIRAKARAK BAŞLADI

Burada asker arkadaşıyla buluşan Kaya, daha önce sipariş verdiği 4 bin 200 liralık ruhsatsız 2 tabancayı teslim aldı. Kaya, 1 gün İstanbul'da kaldıktan sonra feribotla Bursa'ya geçti. Burada da yakınını gören Kaya, kullandığı telefonun hattını Bursa'da bırakıp, 19 Ekim'de kiralık araçla Konya'ya geldi.

CİNAYET PLANI

Konya'da kendi ailesiyle görüşmeyen, sadece birkaç akrabasını gören Kaya, cinayet için bir süre plan yaptı. Yanına 2 tabanca ve 'rambo' bıçağı alan Kaya, Hüseyin Alşahin'in iş yerine gitti. Kaya, silahla Alşahin'i vurarak ağır yaraladı.

POLİS MERKEZİNE GİDEREK TESLİM OLDU

İhbarla iş yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Alşahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Halil İbrahim Kaya ise polis merkezine giderek, teslim oldu.

"KIZIMI GÖSTERMEDİLER"

Kaya, emniyetteki sorgusunda, kızı H.L.K.'nin (5) kendisine gösterilmediğini ileri sürerek, ''Eski eşimle bir yakınımızın vasıtasıyla tanıştık. 2013 yılında H.L. adını verdiğimiz kızımız dünyaya geldi. Daha sonra eşimle anlaşmazlıklar yaşadık ve eşim boşanma davası açtı. Benim boşanma davası devam ederken psikolojim iyi değildi. 2015 yılında vekalet vererek, Amerika'ya gidip oraya yerleştim. Kızımla bazen internet üzerinden görüşüyorduk. Bazen ailem gidip çocuğumun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlardı. Bir gün Hüseyin Alşahin, bana ağza alınmayacak küfürler etti. Kızımla ilgili kötü sözler söyleyip, bana 'Senin kanını akıtıp, içeceğim' dedi. Ben de ona 'Senin de kızın var, böyle sözler konuşma' dedim. Kızımı görememem ve Hüseyin'in bu lafları söylemesi beni çok üzmüştü. Kızımı göstermeleri için birçok kez ailemi ve akrabalarımı da gönderdim; ama göstermediler." dedi.

"ORAYA KONUŞMAK İÇİN GİTTİM"

Hüseyin Alşahin'in iş yerine gittiğini kaydeden Halil İbrahim Kaya, "Tabancalardan birinin ağzına mermiyi verdim; ama ateş almadı. Daha sonra diğerini çıkarıp, Hüseyin'in bacağına sıktım. Hüseyin içeri doğru kaçınca ben de peşinden gidip, bacaklarına doğru 2 el daha ateş ettim. Hüseyin yere düştü. Ben ona bakarak, 'Söylediğin şeylere değdi mi?' dedim. Ofisten çıkarken babasıyla karşılaştım. Babası, beni görünce arabanın arkasına saklandı. Aracın camlarından birbirimize baktık. Ona, 'Değdi mi? Kapınıza o kadar adam gönderdim. Ona da kıydın, bana da kıydın' dedim sonra arabayla polise gidip teslim oldum. Çantadaki tineri bir akrabamdan aldım. Ben oraya konuşmak amaçlı gittim. İlk vardığımda ona 'Gel, konuşalım' dedim." diye konuştu.

"ÖLDÜRMEK NİYETİM YOKTU"

Tutuklu sanık Halil İbrahim Kaya'nın, Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak adam öldürmek'ten ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Davanın ilk duruşmasına, Halil İbrahim Kaya ve Hüseyin Alşahin'in yakınları ile taraf avukatları katıldı. Savunmasında, Alşahin'i öldürme niyetinin olmadığını ileri süren Kaya, ''Olayın bu duruma gelmemesi için büyük bir mücadelem olmuştur. Benim bütün bu mücadeleme rağmen karşı tarafın tahrik edici sözleri, durumu bu aşamaya getirmiştir. Ben tedbir amacıyla yanıma silah almıştım. Amacım korkutmaktı. Öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Olayı kesinlikle tasarlayarak yapmadım. Ben karşı taraftan şikayetçiyim. Daha önce Cumhuriyet Savcılığında ve poliste verdiğim ifadelerimi de aynen tekrar ederim." dedi.

Duruşma, sanığın savunması ve tanıkların dinlenmesinin ardından ertelendi.