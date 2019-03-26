Hem sevgilisini hem de kendisini bıçakladı

Adana’nın Seyhan İlçesinde,Şamil Y.’ isimli şahıs hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen birinci katta oturan sevgilisi Türkmenistan uyruklu Selbi B.’nin evine tırmanarak girdi.

Selbi B. sevgilisi olan Şamil Y.’in eve girdiğini görmesi üzerine korkudan yardım çığlıkları attı. İkili bir anda boğuşmaya başladı. Elinde bıçak bulunan Şamil Y. boğuşma sırasında kendisini ve sevgilisi Selbi B.’yi yaraladı.

POLİSLER GÜÇLÜKLE AYIRABİLDİ

Kavga sesleri üzerine çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri iki sevgiliyi güçlükle ayırabildi.

Sevgilisi tarafından bıçaklanan adam dolandırıldığı ileri sürdü

Türkmenistan uyruklu sevgilisinin kendisini dolandırdığını iddia eden Şamil Y.,” Beni 30 bin TL çarptı, hala beni tehdit ediyor mesaj atıyor. Arıyor diyor ki, karın ve çocuğun var seni rezil ederim. Bugün çağırdı beni yine geldim. Benden 5 bin TL istiyor. Benim hayatımı aldı. Bunun yüzünden çoluk çocuğu terk ettim” ifadelerini kullandı.

Sağlık ekipleri Selbi B. ve Şamil Y.’yi hastaneye kaldırdı. Gözaltına alınan ŞamilY. tedavisinin ardından sorgulanmak üzere polis merkezine götürülecek.



























