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Hem sevgilisini hem de kendisini bıçakladı

Uzaklaştırma kararı bulunan bir kişi sevgilisinin evine tırmanarak kavga çıkardı. Çıkan kavgada elinde bıçak bulunan adam kendisini ve sevgilisi yaraladı.

İHA | 26.03.2019 - 04:52..
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Adana’nın Seyhan İlçesinde,Şamil Y.’  isimli şahıs hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen birinci katta oturan sevgilisi Türkmenistan uyruklu Selbi B.’nin evine tırmanarak girdi.

Hem sevgilisini hem de kendisini bıçakladı

Selbi B. sevgilisi olan Şamil Y.’in eve girdiğini görmesi üzerine korkudan yardım çığlıkları attı. İkili bir anda boğuşmaya başladı. Elinde bıçak bulunan Şamil Y. boğuşma sırasında kendisini ve sevgilisi Selbi B.’yi yaraladı.

POLİSLER GÜÇLÜKLE AYIRABİLDİ

Kavga sesleri üzerine çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri iki sevgiliyi güçlükle ayırabildi.

Hem sevgilisini hem de kendisini bıçakladı

Sevgilisi tarafından bıçaklanan adam dolandırıldığı ileri sürdü
Türkmenistan uyruklu sevgilisinin kendisini dolandırdığını iddia eden Şamil Y.,” Beni 30 bin TL çarptı, hala beni tehdit ediyor mesaj atıyor. Arıyor diyor ki, karın ve çocuğun var seni rezil ederim. Bugün çağırdı beni yine geldim. Benden 5 bin TL istiyor. Benim hayatımı aldı. Bunun yüzünden çoluk çocuğu terk ettim” ifadelerini kullandı.

Hem sevgilisini hem de kendisini bıçakladı

Sağlık ekipleri Selbi B. ve Şamil Y.’yi hastaneye kaldırdı. Gözaltına alınan ŞamilY. tedavisinin ardından sorgulanmak üzere polis merkezine götürülecek.

Hem sevgilisini hem de kendisini bıçakladı

Hem sevgilisini hem de kendisini bıçakladı

Hem sevgilisini hem de kendisini bıçakladı



Hem sevgilisini hem de kendisini bıçakladı




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