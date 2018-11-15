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Hilmi Türkmen sözünü tuttu: Nakkaştepe Millet Bahçesi

İstanbul'un yeni balkonu olarak nitelenen Üsküdar'daki Nakkaştepe Millet Bahçesi hizmet vermeye başladı.

Detay Haber | 15.11.2018 - 15:58..
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Hilmi Türkmen sözünü tuttu: Nakkaştepe Millet Bahçesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın millet bahçeleri sözleri belediye başkanları tarafından bir bir yerine getiriliyor.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmer, Başkan Erdoğan'ın sözünü ilk yerine getiren belediye başkanlarından oldu.

Hilmi Türkmen sözünü tuttu: Nakkaştepe Millet Bahçesi(Hilmi Başkan,  Nakkaştepe manzarasından Boğaz köprüsünü gösterdiği bir fotoğraflı paylaşımda, 'buraya millet bahçesi yapacağız' sözü vermişti, sözünü tuttu)

Hilmi Türkmen, Nakkaştepe Millet Bahçesi'nin açıldığını twitter mesajları üzerinden duyurdu. Hilmi Türkmen twitter mesajlarında bir de video paylaştı.

15 temmuz Şehitler Köprüsü'nü gören muhteşem boğaz manzarasıyla Nakkaştepe Millet Bahçesi Üsküdarlılara hizmet edecek.

Hilmi Türkmen sözünü tuttu: Nakkaştepe Millet Bahçesi

İstanbul'un yeni balkonu: Nakkaştepe Milletbahçesi

NAKKAŞTEPE MİLLET BAHÇESİ'NDEN FOTOĞRAFLAR

Hilmi Türkmen sözünü tuttu: Nakkaştepe Millet Bahçesi

Hilmi Türkmen sözünü tuttu: Nakkaştepe Millet Bahçesi

Hilmi Türkmen sözünü tuttu: Nakkaştepe Millet Bahçesi

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