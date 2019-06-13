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Hindistan'a yaklaşan kasırga sebebiyle 300 bin kişiye tahliye

Batı bölgesine yaklaşmakta olan Vayu Kasırgası nedeniyle 300 bin kişinin, tahliye çalışmaları sürüyor.

İHA | 13.06.2019 - 11:45..
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Hindistan'da, Vayu Kasırgası nedeniyle ülkenin batısındaki Gujarat eyaleti ve Diu Adası’ndan yaklaşık 300 bin kişinin tahliye edileceği belirtilmişti.

Çok şiddetli bir siklonik fırtına olarak sınıflandırılan Vayu’nun, çok miktarda yağış getirmesi bekleniyor, ancak bu yağışlar kıyılara yakın bir yerde yağacak ve sert rüzgarlar esecek.

YARDIM SIĞINAKLARINA YERLEŞTİRİLECEKLER

Dün başlayan tahliye çalışmaları, bugün de devam ediyor. Kasırganın etkileyeceği bölgedeki insanlar 700 yardım sığınağına yerleştirilecek.

Hindistan'a yaklaşan kasırga sebebiyle 300 bin kişiye tahliye

ALÇAK ALANLARA SU BASMASI BEKLENİYOR

Hindistan Ulusal Afet Yönetim Otoritesi'nin yaptığı açıklamaya göre; Gujarat’ın Devbhumi Dwarka, Porbandar, Junagarh, Diu ve Gir Somnath ilçelerinde alçak alanları su basması bekleniyor. Balıkçılara, sert deniz koşulları nedeniyle Arap Denizi ve Gujarat kıyıları ile orta-doğu Arap Denizi ve Maharashtra boyunca denize çıkmama uyarısında bulunuldu.

Hindistan'a yaklaşan kasırga sebebiyle 300 bin kişiye tahliye

Hindistan'a yaklaşan kasırga sebebiyle 300 bin kişiye tahliye

Hindistan'a yaklaşan kasırga sebebiyle 300 bin kişiye tahliye

Hindistan'a yaklaşan kasırga sebebiyle 300 bin kişiye tahliye

Hindistan'a yaklaşan kasırga sebebiyle 300 bin kişiye tahliye

Hindistan'a yaklaşan kasırga sebebiyle 300 bin kişiye tahliye

Hindistan'a yaklaşan kasırga sebebiyle 300 bin kişiye tahliye

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