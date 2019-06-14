taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8879
Euro
6.6042
Altın
1347.31
Borsa
90787.01
Gram Altın
255.177

Hindistan'da doktorlardan hasta yakını şiddetine tepki

Ülkedeki doktorlar, 3 meslektaşlarının hasta yakınları tarafından şiddete maruz kalmaları sonucu ağır yaralanmaları üzerine protesto başlattı.

İHA | 14.06.2019 - 19:32..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta’da hafta başında 3 asistan doktorunun ölen bir hastanın yakınları tarafından darp edilmesi sonrası ülkedeki sağlık dernekleri doktorları ulusal bir günlük görev bırakma protestosuna çağırdı.

Yapılan çağrı üzerine binlerce doktor bugün işi bırakarak protesto gösterilerine katıldı.

MUAYENE OLAMADILAR

Olayınyaşandığı Bengal eyaletindeki doktorların çoğunun protestolara katılması sebebi ile bölgedeki 13 hastanenin iş akışında ciddi aksaklıklar yaşandı.

Doktorlar hükümetten güvenliklerinin sağlanması yönünde taleplerini sunarken protestolar hakkında eyaletin yöneticisi Mamata Banerjee’den açıklama geldi. Banerjee polislerin çalışma arkadaşları öldüğünde işi bırakmadığını belirterek doktorlara işlerine geri dönmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Federal Sağlık Bakanı Harsh Vardhan ise, “Doktorları, toplumun çıkarları için, hemen eylemlerini sonlandırması yönünde uyarıyorum. Hastanelerde güvenli bir ortamın oluşması için olabilecek tüm önlemleri alacağım” ifadelerini kullandı.
Hindistan'da doktorlardan hasta yakını şiddetine tepki

Hindistan'da doktorlardan hasta yakını şiddetine tepki

Hindistan'da doktorlardan hasta yakını şiddetine tepki

Hindistan'da doktorlardan hasta yakını şiddetine tepki

Hindistan'da doktorlardan hasta yakını şiddetine tepki

Hindistan'da doktorlardan hasta yakını şiddetine tepki

Hindistan'da doktorlardan hasta yakını şiddetine tepki

Hindistan'da doktorlardan hasta yakını şiddetine tepki

Hindistan'da doktorlardan hasta yakını şiddetine tepki

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kıvanç Tatlıtuğ Ferrari’sini satamadı

Kıvanç Tatlıtuğ Ferrari’sini satamadı

161
Canlı yayında 'bunak' tartışması

Canlı yayında 'bunak' tartışması

252
ABD tanker saldırısının olduğu yere destoyer gönderiyor

ABD tanker saldırısının olduğu yere destoyer gönderiyor

218
Bursa'da 9 yaşındaki Baran'ın saçları gündem oldu

Bursa'da 9 yaşındaki Baran'ın saçları gündem oldu

152
Fikret Orman sevgilisiyle tatile çıktı

Fikret Orman sevgilisiyle tatile çıktı

88
Van'da elektrik dağıtım şirketi çalışanları rüşvet aldı

Van'da elektrik dağıtım şirketi çalışanları rüşvet aldı

137
Amerika ile İran yine birbirini suçladı

Amerika ile İran yine birbirini suçladı

186
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir