Hindistan'da fırtına ve seller: 28 ölü

Hindistan genelinde günlerdir etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları, özellikle kuzey ve doğu eyaletlerinde büyük yıkıma neden oldu. Şiddetli yağışlarla birlikte gelen fırtına, altyapıyı da olumsuz etkilerken bazı bölgelerde yaşam durma noktasına geldi.

EN FAZLA KAYIP UTTAR PRADESH’TE

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, en ağır can kaybı Uttar Pradeş eyaletinde yaşandı. Bölgede yıldırım düşmesi, fırtına ve yapısal çökmeler nedeniyle çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Şiddetli yağış sonrası bir ağacın evin üzerine devrilmesi sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği, inşaat halindeki bir köprünün çökmesiyle de 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

BATI BENGAL VE BİHAR’DA DA CAN KAYIPLARI

Fırtınadan etkilenen bir diğer bölgeler olan Batı Bengal ve Bihar eyaletlerinde de ciddi can kayıpları yaşandı. Yıldırım düşmesi ve şiddetli rüzgârın etkisiyle her iki eyalette 7’şer kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Bölgelerde ayrıca çok sayıda hayvanın telef olduğu, bazı yapıların da ağır hasar aldığı bildirildi.

MADHYA PRADESH’TE YAĞIŞLAR CAN ALDI

Madhya Pradeş eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar da can kayıplarına neden oldu. Bölgede 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişinin yaralandığı açıklandı.

Yetkililer, özellikle düşük rakımlı bölgelerde su baskınlarının risk oluşturduğunu belirtti.

METEOROLOJİDEN UYARI: OLUMSUZ HAVA SÜREBİLİR

Hindistan Meteoroloji Dairesi, ülkenin kuzey kesimlerinde etkili olan olumsuz hava koşullarının bir süre daha devam edebileceği uyarısında bulundu. Vatandaşlara dikkatli olunması ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması çağrısı yapıldı.

Fırtına ve sağanak yağışların etkisini sürdürmesiyle birlikte, yetkililerin bölgede arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğü bildirildi.