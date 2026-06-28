Hindistan'da Muharrem Ayı etkinliğinde feci şekilde can verdi

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Muharrem Ayı nedeniyle dünyanın dört bir yanında, İslam tarihinde derin izler bırakan Kerbela Olayı için çeşitli anma etkinlikleri düzenleniyor.

Hindistan’ın Karnataka eyaletine bir köyde de Muharrem etkinlikleri düzenlendi.

Etkinlikte gerçekleştirilen geleneksel ateş ritüeli sırasında korkunç bir olay yaşandı.

ALEVLERİN İÇİNE DÜŞTÜ

28 yaşındaki Devendra, köy camisinin önünde yakılan közlerin üzerinden geçmeye çalıştı.

Ritüel esnasında dengesini kaybeden genç, alevlerin bulunduğu alana düşerek vücudunun çeşitli bölgelerinden ağır şekilde yandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından çevredekiler tarafından ilk müdahalesi yapılan Devendra, hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan genç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin soruşturmanın da başlatıldığı öğrenildi.