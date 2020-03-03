Hindistan'da Müslümanlara yönelik şiddet devam ediyor

Trabzonspor ile yollarını ayıran Ünal Karaman, Ç.Rizespor ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Çin'den tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, Ukrayna'da ilk kez ortaya çıktı.

Kendisini Kemal Sunal'ın yeğeni olarak tanıtan şahıs, çektiği filmde rol verdiği esnafı, sponsor yalanıyla borçlandırıp, sırra kadem bastı.

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İran’da 23 milletvekili koronavirüse yakalandı

İran'da her geçen gün artan koronavirüs vakaları, devletin üst kademelerinde can almaya devam ediyor. Yapılan son açıklamaya göre 23 milletvekilinin koronavirüse yakalandığı doğrulandı.