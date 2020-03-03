Hindistan'da Müslümanlara yönelik şiddet devam ediyor

Cansu KÜFELİ / [email protected]
Hindistan'a sığınmacı olarak gelen 6 dine mensup göçmene vatandaşlık hakkı tanıyan, ancak Müslüman göçmenleri görmezden gelen yasa, ülkede Müslüman kesime yönelik ayrımcılığı gözler önüne serdi.
ONLARCA MÜSLÜMAN KATLEDİLDİ
Irkçı yasaya karşı haklarını savunmak için sokaklara çıkan Müslümanlara saldıran aşırı milliyetçi Hindu çeteleri onlarca kişiyi katletti, Müslüman ailelerin evlerini ateşe verdi.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi liderliğindeki Müslüman karşıtı hükümet, olaylara müdahale etmekte yetersiz kalırken, ülkenin kolluk kuvvetleri de katliamı durduramadı.
Ülkede devam eden vahşetin nedenlerini ve boyutlarını, sizler için derledik...