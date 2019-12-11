Hindistan'da soğan hırsızları artıyor

googletag.defineSlot('/9170022/masthead_saglik_ensonhaber', [970, 250], 'div-gpt-ad-1489500442491-0').addService(googletag.pubads()); googletag.defineSlot('/9170022/masthead_emlak_ensonhaber', [970, 250], 'div-gpt-ad-1486726374316-1').addService(googletag.pubads()); googletag.defineSlot('/9170022/masthead_seyahat_ensonhaber', [[970, 250], [970, 90], [728, 90]], 'div-gpt-ad-1518601148691-0').addService(googletag.pubads()); googletag.defineSlot('/9170022/interstitial_genel_ensonhaber', [1, 1], 'div-gpt-ad-1485857385263-3').addService(googletag.pubads()); googletag.defineSlot('/9170022/custom_detay_ensonhaber', [[336, 280], [600, 280], [250, 250], [300, 250], [200, 200]], 'div-gpt-ad-1572938326536-0').addService(googletag.pubads()); googletag.defineSlot('/9170022/haberalt_genel_ensonhaber', [300, 250], 'div-gpt-ad-1515954658098-0').addService(googletag.pubads()); googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.pubads().addEventListener('slotRenderEnded', function(event) { //console.log(event); if (event.isEmpty == false) { var currentSlotDiv = $("#" + event.slot.getSlotElementId()), leftAd = $('.js-ad-left'), rightAd = $('.js-ad-right'), slotId = document.getElementById("google_ads_iframe_" + event.slot.getSlotId().getId() + '__container__'), widthCalc = $('.container').offset().left; if(currentSlotDiv.hasClass('js-ad-left') || currentSlotDiv.hasClass('js-ad-right')) { leftAd.css({ 'position': 'fixed', 'width' : widthCalc+'px', 'height' : '100%', 'left' : '0', 'top' : '0', 'overflow' : 'hidden' }); rightAd.css({ 'position': 'fixed', 'width' : widthCalc+'px', 'height' : '100%', 'right' : '0', 'top' : '0', 'overflow' : 'hidden' }); slotId.style.position = 'absolute'; if(currentSlotDiv.hasClass('js-ad-left')) { slotId.style.right = '0'; }else if (currentSlotDiv.hasClass('js-ad-right')) { slotId.style.left = '0'; } $(window).resize(function(a){ var widthCalc = $('.container').offset().left; currentSlotDiv.css({ 'width' : widthCalc+'px' }) }); } } }); googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.pubads().collapseEmptyDivs(); googletag.enableServices(); setInterval(function(){ googletag.pubads().refresh(); }, 30000); /* setTimeout(function(){ window.stop(); },3000); */ });
taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8085
Euro
6.4349
Altın
1465.9
Borsa
108137.61
Gram Altın
273.875
Bitcoin
42121.75
googletag.defineSlot('/9170022/masthead_ichaber_ensonhaber', [970, 90], 'div-gpt-ad-1576069334116-0').addService(googletag.pubads());

Hindistan'da soğan hırsızları artıyor

Soğan fiyatlarının arttığı Hindistan’da polis, 168 kilo soğan çalan 2 kişiyi gözaltına aldı.

İHA | 11.12.2019 - 15:48..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Hindistan’da muson yağmurları sonrasında hasadın düşük olması nedeniyle soğan fiyatlarındaki artış devam ediyor.

Yükselen fiyatlar sonucu soğan krizinin yaşandığı Hindistan’da soğan hırsızlığı yapan 33 ve 22 yaşlarındaki 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Polis, Mumbai şehrinin kuzeyindeki Dongri bölgesinde 5 ve 6 Aralık tarihlerinde iki dükkandan 168 kilo soğan çalındığını belirtti. Soğan çuvallarını çalan hırsızlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Hindistan'da soğan hırsızları artıyor

SOĞAN ALTIN DEĞERİNDE

Karanlıktan faydalan hırsızların piyasa değeri 21 bin Hindistan Rupisi (1.721,88 TL) olan soğanı çaldığı belirtiliyor.Soğan hırsızlığı sonrası sosyal medya kullanıcıları, “Soğan altın değerinde”, “Benim soğanlarım güvenli bir yerde kilitli” şeklinde yorumlar yaptı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yerli motor için Türkiye'ye dönen profesör

Yerli motor için Türkiye'ye dönen profesör

395
Sertab Erener makyajsız

Sertab Erener makyajsız

310
Milletvekilleri arabuluculuk sınavını geçemedi

Milletvekilleri arabuluculuk sınavını geçemedi

362
Mehmetçik kar yağışı altında vatan nöbetinde

Mehmetçik kar yağışı altında vatan nöbetinde

212
Defne, Cem'i evlilik şartıyla affetti

Defne, Cem'i evlilik şartıyla affetti

110
Rizelilerin tepki gösterdiği Trabzonlu kadrolaşması

Rizelilerin tepki gösterdiği Trabzonlu kadrolaşması

302
Nobel Edebiyat Ödülü soykırım destekçisi yazara verildi

Nobel Edebiyat Ödülü soykırım destekçisi yazara verildi

149
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir