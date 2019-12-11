Hindistan'da soğan hırsızları artıyor

Mısırlı vaiz yatsı namazından sonra Facebook kullanılmasının günah olduğunu iddia etti.

Duvara bantlanmış muz çalışmasının ABD’de bir sanat galerisinde 120 bin dolara alıcı bulmasının ardından sosyal medyada espriler devam ediyor.

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Türkiye 2018'de kültür için 54.3 milyar lira harcadı

TÜİK, 2018 yılında paramızın ne kadarını kültüre ayırdığımızla ilgili bir veri yayınladı. Buna göre kültür harcamalarında yüzde 23,4 artış var.