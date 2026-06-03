Hindistan'da yangın faciası: 21 ölü

Giriş: Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de sabah saatlerinde meydana gelen yangın, kısa sürede büyük bir felakete dönüştü. Bir pansiyonun zemin katında başlayan alevler üst katlara hızla yayılırken, içeride mahsur kalan çok sayıda kişi hayatını kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Olayda 21 kişi yaşamını yitirirken, onlarca kişi yaralı olarak kurtarıldı.

YANGIN ZEMİN KATTA BAŞLADI

Yangın, Yeni Delhi’de bulunan “Flourish Stay” isimli pansiyonun zemin katındaki restoranda sabah saatlerinde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler kısa sürede büyüyerek binanın üst katlarını da etkisi altına aldı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.

ALEVLER ÜST KATLARA HIZLA YAYILDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen yangının kısa sürede binayı sardığı ve içeride büyük bir panik yaşandığı bildirildi. Yoğun duman nedeniyle bazı odalarda mahsur kalanların çıkmakta zorlandığı belirtildi.

Yetkililer, yangının kontrol altına alınmasının zaman aldığını ifade etti.

CAMDAN ATLAYARAK KURTULMAYA ÇALIŞTILAR

Alevler ve yoğun duman nedeniyle bazı pansiyon misafirlerinin can havliyle camlardan atladığı öğrenildi. Kurtarılan yaralıların hastanelere sevk edildiği, sağlık durumlarına ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.

21 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Polis tarafından yapılan açıklamada yangında 21 kişinin hayatını kaybettiği, 40’tan fazla kişinin ise kurtarılarak hastanelere kaldırıldığı açıklandı. Ölenlerin büyük bölümünün yabancı uyruklu kişiler olduğu ve çoğunluğunun Orta Asya ile Afrika ülkelerinden geldiği belirtildi.

PANSİYONDA RUHSAT TARTIŞMASI

Hindistan basınında yer alan haberlere göre pansiyonun resmi olarak 6 oda işletme ruhsatı bulunduğu, ancak bodrum kat dahil olmak üzere toplam 25 odanın kullanıldığı iddia edildi.

Bu durumun yangının etkisini artırmış olabileceği değerlendiriliyor.

BAŞBAKAN MODİ’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürerken, güvenlik ve itfaiye ekiplerinin detaylı rapor hazırladığı aktarıldı. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için kapsamlı soruşturma yürütüldüğünü ifade etti.