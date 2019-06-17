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Hindistanlı sürücü kaza sonrası polise sopayla saldırdı

Hindistan'da üç tekerlekli araç ile polis aracı çarpışınca kavga çıktı. Rikşa sürücüsü elindeki sopayla polise şideet uyguladı.

DHA | 17.06.2019 - 13:48..
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Hindistan’da 'rikşa' adı verilen üç tekerlekli araç ile polis aracı çarpıştı. Kazanın ardından rikşa sürücüsü ile polis arasında tartışma çıktı. Sürücü, belindeki 'pala' benzeri kesici aleti çıkararak polise saldırdı.

Hindistanlı sürücü kaza sonrası polise sopayla saldırdı

GÖZALTINA ALINDI

Polis memuru ve merkezden gelen arkadaşlarının da sopalarla gelip saldırdığı sürücü ile oğlu, gözaltına alındı. Olay, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’nin kuzeyinde yer alan Mukherjee Nagar bölgesinde meydana geldi.

Hint polisi palalı saldırgana sopalarla saldırdı VİDEO

Hindistanlı sürücü kaza sonrası polise sopayla saldırdı

KARŞILIK VERDİ

Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, rikşa ile polis aracının çarpışması sonrası, rikşa sürücüsü ve bir polisin sokak ortasında tartıştığı, sürücünün belindeki palayı çıkartmasının ardından polisin sokakta bulunan polis merkezine giderek arkadaşlarını çağırdığı, rikşa sürücüsünü oğlunun sakinleştirmeye çalıştığı, daha sonra da ellerinde sopalar ile merkezden çıkan polislerin, rikşa sürücüsüne doğru koştuğu, sürücünün de elindeki palayla polislere karşılık verdiği görülüyor.

Hindistanlı sürücü kaza sonrası polise sopayla saldırdı

POLİS MEMURLARI AÇIĞA ALINDI

Ardından, polislerin rikşa sürücüsü ve oğlunun sürükleyerek götürdüğü ve gözaltına aldığı yer aldı. Olayla ilgili olarak 3 polis memurunun açığa alındığı belirtildi.

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