Hırsızlar çaldıkları akülü arabayı geri getirdi

Konya'nın Selçuklu ilçesinde yaşayan Osman ve Şengül Akbaba çifti, çocukları İkra'nın harçlıklarından biriken bin 100 TL ile akülü araba aldı.

ARABAYI ALIP BİNADAN ÇIKTI

Akülü arabayı apartmanın girişine bırakan Akbaba ailesi, öğle saatlerinde bina önünde şüpheli motosiklet olduğunu fark etti. Bunun üzerine kontrol etmek için camdan bakan baba Osman Akbaba, bir kişinin akülü arabayı alarak binadan çıktığını gördü.

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"O İŞ BİTTİ GEÇMİŞ OLSUN"

Akbaba, "Neden akülü arabayı alıyorsunuz? Bırakın akülü arabamızı." diye seslendi. Gözcülük yapan diğer şüpheli ise baba Akbaba'ya dönüp, "O iş bitti. Geçmiş olsun." dedi. iki şüpheli, akülü arabayla birlikte motosikletle kaçtı. Osman Akbaba, otomobiliyle şüphelilerin peşine düştü ancak yakalayamadı.

GÖRÜNTÜLERİ ALIP, POLİSE GİTTİ

Güzergahtaki bazı iş yeri ve apartmanların güvenlik kameralarından şüphelilerin görüntülerini elde eden Akbaba, polise şikayette bulundu.

"APARTMANIN KAPISINA BIRAKTILAR"

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, Perşembe günü saat 22.30 sıralarında çalınan akülü araba apartmanın kapısının önüne bırakıldı. Aile, akülü arabayı görünce büyük mutluluk yaşadı. Anne Şengül Akbaba, "Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Polislerimiz günlerdir çalışıyorlar. Şüpheliler de yakalanacaklarını anlayınca, arabayı bırakıp gittiler diye düşünüyoruz. Bulduğumuzda çok sevindik. Kızım ve biz arabamız geri geldiği için çok mutluyuz. Dünyalar İkra'nın oldu." dedi.