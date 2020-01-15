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Hırsızlık şüphelisi adliyeye çocuğu kucağında gitti

Elazığ’da dilenci kılığında girdiği bir evden 2 bin 700 TL ve ziynet eşyaları çaldığı belirlenen kadın, adliyeye sevk edildi.

İHA | 15.01.2020 - 15:40..
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Elazığ’da 6 gün önce bir apartman dairesine dilenci kılığında giren kadın, hırsızlık yaptı. Hırsızlığı fark eden ev sahibi durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çevrede güvenlik kameralarından yaptığı araştırmada şüphelinin F.K. isimli bir kadın olduğunu belirledi.

NAKİT VE DEĞERLİ EŞYALARI ALDI

Dilenci gibi dolaştığı ortaya çıkan şüpheli kadın, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Yakalanan kadının girdiği evden 2 bin 700 TL, 2 adet altın bilezik ile 1 adet tektaş yüzük çaldığı öğrenildi.

Hırsızlık şüphelisi adliyeye çocuğu kucağında gitti

11 SABIKA KAYDI VAR, ADLİYEYE ÇOCUĞUYLA GELDİ

Hırsızlık suçundan 11 ayrı kaydı bulunduğu ortaya çıkan şüpheli, bugün emniyette ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli kadının, 2 yaşındaki çocuğunun kucağında olması da dikkat çekti.

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