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Sağ yumruğunuzu 1.5 dakika sıkın, bakın ne oluyor

Sağ yumruğunuzu 1.5 dakika sıkın, bakın ne oluyor Saldırı ya da savunma yöntemi olarak düşünülse de, bu eylemin birçok faydası olduğunu biliyor muydunuz? 1.5 dakika boyunca yumruğunuzu sıkarsanız…