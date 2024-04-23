Sağ yumruğunuzu 1.5 dakika sıkın, bakın ne oluyor

Bazen en basit hareketler, en büyük faydaları getirir.
Plos One dergisinde yayımlanan bir araştırmada, yumruk sıkma yoluyla hafızanın güçlendirilebileceği belirtildi.
50 yetişkinle yapılan bu ilginç deneyde, katılımcılara uzun bir kelime listesini hatırlamaları istendi.
Yumruk sıkan katılımcılar, diğerlerine göre daha başarılı bir performans sergiledi.
Araştırmaya göre yumruk sıkmak, beyinde hafıza ile ilgili özel bölgeleri harekete geçiriyor olabilir. Bu basit hareket, beyindeki nöral aktiviteyi artırarak hafıza fonksiyonlarınızı iyileştirebilir.
Sağ yumruğun ve sol yumruğun faydaları farklı!
Sağ yumruğunuzu sıkarsanız...
Sağ yumruğu 1.5 dakika süreyle sıkmak, hafıza oluşumuna yardımcı oluyor.
Sol yumruğunuzu sıkarsanız...
Sol yumruğu 1.5 dakika boyunca sıkmak, hatırlatmayı kolaylaştırıyor.