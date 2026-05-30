Hizbullah, İsrail’e roket saldırısı düzenledi

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Orta Doğu’da hareketli günler devam ediyor...

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamaya göre Hizbullah, İsrail’i çok sayıda roket saldırısıyla hedef aldı.

4 SALDIRI DALGASI DÜZENLENDİ

Gece boyunca İsrail’in sınır bölgelerine Lübnan topraklarından en az dört saldırı dalgası düzenlendi.

İsrail'in birçok bölgesinde sirenlerin devreye girdiği açıklanırken en az iki roketin engellendiği bildirildi.

KİMSE YARALANMADI

Bir roketin Kiryat Shmona bölgesine isabet ettiği, maddi hasara yol açtığı ancak kimsenin yaralanmadığı aktarıldı.

Öte yandan IDF, Hizbullah’ın gece boyunca gerçekleştirdiği saldırılarda kullandığı roket rampalarını vurduğunu açıklayarak o anlara ait görüntüleri yayımladı.